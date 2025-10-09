EEUU investiga a Tesla tras más accidentes por su tecnología de conducción autónoma

Los reguladores en Estados Unidos han abierto otra investigación sobre la tecnología de conducción autónoma de Tesla, después de decenas de incidentes en los que sus vehículos se pasaron semáforos en rojo o condujeron por el lado equivocado de la carretera, a veces chocando con otros automóviles y causando lesiones a personas.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) dijo en un documento fechado el martes que tiene 58 informes de incidentes de vehículos Tesla que violaron las leyes de seguridad vial mientras operaban en modo de conducción autónoma completa. En los informes a los reguladores, muchos de los conductores de Tesla dijeron que los autos no les dieron ninguna advertencia sobre el comportamiento inesperado.

En agosto, un jurado de Miami determinó que Tesla era parcialmente responsable de un accidente mortal en 2019 en Florida que involucró su tecnología de asistencia al conductor Autopilot —que es diferente de la conducción autónoma completa— y debe pagar a las víctimas más de 240 millones de dólares en daños.

Tesla dijo que apelaría la decisión.

La nueva investigación abarca 2.882.566 vehículos, esencialmente todos los Tesla equipados con tecnología de Conducción Autónoma Completa (Full Self-Driving/FSD) de los cuales hay dos tipos. El software de asistencia al conductor de Nivel 2, o “Conducción Autónoma Completa (Supervisada)”, requiere que los conductores presten total atención a la carretera. La compañía todavía está probando una versión que no requiere intervención del conductor, algo que el propietario y CEO de la automotriz, Elon Musk, prometió lanzar hace años.

La nueva investigación sigue a una serie de otras investigaciones sobre la función FSD en los Tesla, a la que se le responsabiliza de varias lesiones y muertes. Tesla dice que el sistema no puede conducir solo y que los conductores humanos deben estar listos para intervenir en todo momento.

La NHTSA también investiga a Tesla por una tecnología que permite a los conductores decirle a sus autos que conduzcan hasta su ubicación para recogerlos, una función que, según se informa, ha llevado a algunos choques menores en estacionamientos. Una investigación sobre las funciones de asistencia al conductor en 2,4 millones de Teslas se abrió el año pasado después de varios accidentes en condiciones de niebla y otras de baja visibilidad, incluido uno donde un peatón falleció.

La NHTSA abrió otro caso en agosto para investigar por qué Tesla aparentemente no estaba reportando accidentes de manera oportuna a la agencia, como lo requieren sus reglas.

Las investigaciones de la agencia reguladora a menudo pueden llevar a retiros del mercado.

Musk está bajo presión para demostrar que los últimos avances de Tesla en sus funciones de asistencia al conductor no solo han solucionado tales fallos, sino que los han mejorado tanto que los conductores ya no necesitan ni mirar por la ventana. Recientemente, el CEO prometió poner cientos de miles de vehículos autónomos y robotaxis Tesla en las carreteras para finales del próximo año.

Las acciones de Tesla caían 2% en las operaciones antes del cierre el jueves.

