Economía de EEUU crece a ritmo sólido gracias a fuerte gasto de consumidores e inversión en IA

La economía de Estados Unidos creció a un saludable ritmo anual del 3,4% de julio a septiembre, acelerándose respecto del segundo trimestre gracias al fuerte gasto de los consumidores y a la inversión en inteligencia artificial.

La expansión del producto interno bruto del tercer trimestre —la producción nacional de bienes y servicios— fue más rápida que el crecimiento del 2,2% registrado de abril a junio, informó el Departamento de Comercio el jueves. El gasto de los consumidores aumentó a un ritmo vigoroso del 3,8% en el tercer trimestre, y la inversión empresarial subió con fuerza, reflejando el auge de la IA.

La economía estadounidense —por mucho, la más grande del mundo— ha demostrado resiliencia frente al aumento de los precios de la energía provocado por la guerra en Irán.

Los economistas esperaban que el PIB creciera un 3% en el tercer trimestre, según una encuesta de FactSet.

El informe del jueves fue el primero de tres cálculos del Departamento de Comercio sobre el crecimiento del PIB del tercer trimestre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.