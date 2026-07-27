Cómo hablar de dinero con sus hijos

En el supermercado, Jamie Corum pone un temporizador de dos minutos para que su hija de 10 años mire a su alrededor. Después lo cambia a un lapso de 10 minutos para que elija un producto, asegurándose de que tome en cuenta su presupuesto personal y cuánto impuesto deberá pagar por él.

Corum y su esposa consideran prioritario enseñarles lecciones financieras a sus tres hijos, valiéndose de actividades entretenidas para fomentar su interés en temas como el ahorro y la gestión de un presupuesto.

“Mi objetivo es que tengan una relación sana con el dinero y que no tengan inseguridades”, explicó Corum, profesional de ciberseguridad que reside en Austin, Texas.

No todos tienen tanta confianza. Hablar de dinero puede ser difícil, especialmente si los padres no se sienten del todo cómodos con el tema. Pero Jennifer Seitz, directora de educación de Greenlight, una app de finanzas personales para familias, dijo que esto ha comenzado a cambiar.

“Esta generación está realmente comprometida a hacerlo mejor con sus hijos, aunque la mayoría de los padres no se sienten preparados”, agregó Seitz.

Existen más productos bancarios disponibles para ayudar a los padres a pensar en el futuro financiero de sus hijos, incluidas tarjetas de débito para menores, que se pueden utilizar bajo supervisión parental, y aplicaciones que convierten el tema del dinero en un juego con el fin de hacerlo más accesible para los niños.

De hecho, algunas personas comienzan a aprender mientras crían a sus hijos, como Naseema McElroy, una enfermera que se convirtió en creadora de contenido sobre finanzas. Cuando su hija mayor tenía un año, McElroy se sintió inspirada a aprender más sobre finanzas personales para saldar sus deudas. A medida que aprendía, comenzó a compartir sus conocimientos con sus amigos, y luego con un público más amplio en línea.

“Simplemente comencé queriendo compartir las lecciones que aprendía sobre dinero con mis amigos, porque sentía que aprendemos muy tarde en la vida, y luego todos tuvimos hijas”, expresó McElroy.

Muchos padres quieren empezar a hablar de finanzas con sus hijos porque ellos no recibieron educación financiera durante su propia infancia, mencionó Seitz.

A continuación presentamos algunas recomendaciones de expertos si quiere empezar a hablar de dinero con sus hijos:

Hable de dinero abiertamente y con frecuencia

Las conversaciones sobre dinero pueden resultar incómodas, sobre todo si su familia no las fomentaba. Pero si quiere que sus hijos se relacionen con el dinero de una manera saludable, lo mejor es hablar de ello, argumentó Carrie Joy Grimes, experta en finanzas personales y fundadora de WorkMoney, una organización sin fines de lucro dedicada a las finanzas personales.

“Tenga conversaciones sobre dinero delante de sus hijos para normalizarlo”, recomendó Grimes.

En la familia de Corum, el tema del dinero se ha convertido en parte de su vida diaria.

“Hablamos de que tenemos un presupuesto para la casa, de que todo lo que su mamá y yo aportamos a la casa tiene una función, un propósito”, explicó Corum.

Una buena manera de empezar es hablar del precio de las cosas, sugiere Courtney Pettway, directora general y fundadora de KidVestors, una plataforma de educación financiera para niños. Pettway recomienda hacer preguntas como estas: ¿Cuánto cuesta este producto? ¿Por qué lo quieres? ¿Es una necesidad o algo que quieres? Y si da a sus hijos una paga o asignación semanal o mensual, podría preguntarles: ¿Cuánto tiempo te llevaría ahorrar para comprar este producto?

Durante las comidas, cuando están en el supermercado, al viajar o al comprar ropa, aproveche las situaciones cotidianas para darles lecciones de finanzas.

Enseñe a sus hijos a tomar decisiones sobre su dinero

Un aspecto clave de las finanzas personales es saber tomar decisiones respecto al dinero. Esto se puede enseñar dándoles a los niños cantidades pequeñas y permitiéndoles elegir cómo gastarlo, apuntó Grimes.

“Le daba (a mi hija) dinero suficiente para que pudiera tomar decisiones respecto a esa cantidad. Así aprendió desde pequeña que tenía suficiente para ahorrar para algo, de forma que podía decir que no a algunas cosas y decir que sí a otras”, añadió Grimes. “Aprender a decir que no, aprender a guardar el dinero el tiempo suficiente para conseguir lo que uno quiere, es una habilidad muy difícil”.

Al darles a los niños la oportunidad de elegir, es crucial que los padres no juzguen sus decisiones, expuso Bobbi Rebell, experta en finanzas del consumidor del sitio web de finanzas personales BadCredit.org. Presentar las opciones como preferencias personales, en lugar de como elecciones correctas o incorrectas, fortalecerá la confianza de los niños en su proceso de toma de decisiones, agregó.

Los padres pueden encontrar hojas de trabajo gratuitas sobre educación financiera para niños en Hands on Banking, un servicio gratuito de educación financiera del banco Wells Fargo.

Enséñeles a establecer metas financieras

Para muchos niños, su primer acceso al dinero es a través de una paga semanal. Y ya sea que ahorren para un videojuego nuevo o una bicicleta, establecer una meta para su dinero puede ser una buena manera de enseñarles el valor del ahorro.

“Reconocer el avance, ver qué tan cerca están de la meta, visualizar el resultado final, y después realmente celebrar cuando alcanzan dicha meta puede ayudarles a aprender que tienen la capacidad de convertir pequeñas metas financieras en una realidad”, expresó Seitz.

Los frascos similares a los de propinas pueden ser un método analógico de llevar un registro del progreso, dijo Pettway. Anime a su hijo a depositar una parte del dinero que recibe en un frasco transparente de “ahorros”, otro de “inversiones” y otro de “donaciones”. A medida que los niños vean que sus alcancías se llenan, se motivarán a aportar más dinero.

El convertir a los niños en participantes activos en los planes futuros también puede ser beneficioso, recomendó Lindsay Bryan-Podvin, terapeuta financiera y fundadora de Mind Money Balance, un servicio de bienestar financiero. Si, por ejemplo, su hijo quiere ir a un costoso campamento deportivo de verano, anímelo a ahorrar para pagar una parte del costo a partir de lo que usted le da de manera semanal o mensual, o de su trabajo de verano.

Permítales cometer errores

Es inevitable que los niños cometan errores cuando aprenden sobre dinero. Pero dichos errores pueden ser oportunidades para aprender lecciones importantes sobre finanzas que les serán útiles en el futuro, sostiene Rebell. No obstante, es importante que permita que sus hijos cometan errores, en lugar de resolverles los problemas.

“Si usted los rescata constantemente, no aprenderán a administrarlo”, agregó Rebell.

Bryan-Podvin también recomienda evitar reaccionar negativamente ante sus equivocaciones. Mostrar frustración o enojo intensos puede dañar la confianza de los niños y hacerles sentir que no pueden recurrir a sus padres cuando cometen errores comunes.

“Ayúdelos a aprender a manejar sus emociones. Ayúdelos a pensar en cómo podrían hacer las cosas de manera diferente”, añadió.

Sea creativo

A menudo el dinero puede parecer aburrido, por lo que hacerlo divertido, estimulante y entretenido puede ser la clave para mantener vivo el interés de sus hijos.

Por ejemplo, al comprar cosas como útiles escolares, Corum elige una cantidad adecuada de su propio presupuesto para que su hija decida qué artículos quiere. Sin embargo, al comprar juguetes u otros artículos no esenciales, Corum le da a su hija una parte de su paga o algo de dinero extra que ella podría ganarse por realizar tareas del hogar especiales.

Corum les dio a sus hijos tarjetas de débito, y utiliza una app de finanzas personales familiar conectada a las tarjetas para distribuir lo que les asigna y controlar sus gastos. Sus hijos tienen acceso a sus tarjetas de débito a través de su propia aplicación, donde pueden consultar sus gastos, ahorrar, invertir y aprender más sobre finanzas personales.

Apps como Acorns Early, Greenlight y BusyKid se encuentran entre las más populares para la gestión de finanzas personales en familia.

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