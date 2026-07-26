Comic-Con 2026: David Jonsson es el nuevo Pantera Negra y Ryan Gosling se suma a Marvel

Marvel Studios aprovechó su presentación del sábado en la Comic-Con International para anunciar a David Jonsson como el nuevo Pantera Negra —el hijo del T’Challa de Chadwick Boseman— y revelar que Ryan Gosling interpretará al Vengador Fantasma, ambos en películas previstas para estrenarse en 2028.

Jonsson subió al escenario junto al director de la franquicia “Black Panther”, Ryan Coogler, ganador del Óscar, acompañado por Letitia Wright y Winston Duke, con la mano sobre el pecho y una amplia sonrisa. “Black Panther III” tiene previsto estrenarse el 15 de diciembre de 2028.

“Gracias a esta familia a la que tengo el honor y la bendición de unirme. No quiero decir demasiado, porque quiero dejar que la pantalla hable”, dijo el actor de 32 años, conocido por papeles en “Industry”, “The Long Walk” ("Camina o muere") y “Alien: Romulus”.

Boseman murió en 2020, y desde que “Black Panther: Wakanda Forever” de 2022 reveló que T’Challa tenía un hijo, los fans han estado jugando a adivinar quién podría tomar el relevo, con Damson Idris y Wright entre los nombres mencionados. La “Black Panther” ("Pantera Negra") original de 2018 se convirtió en la primera película de superhéroes en obtener una nominación al Óscar a mejor película y recaudó más de 1.300 millones de dólares en todo el mundo, mientras que la segunda parte obtuvo 850 millones.

Ryan Gosling entra al universo Marvel

Gosling volverá a colaborar con el director de “Star Wars: Starfighter”, Shawn Levy, en “Ghost Rider”.

“Me está dando la mayor vibra de recuerdos estar aquí. Nunca olvidaré esa noche porque también fue mi verdadera introducción a los mejores fans que hay en cualquier parte” comentó Levy, en referencia a su aparición en el Hall H hace dos años para promocionar “Deadpool & Wolverine”, que se convirtió en un éxito enorme.

Gosling saludó al jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, y le dijo al público que quería interpretar al personaje desde hace mucho tiempo.

La pareja de Gosling desde hace años, Eva Mendes, actuó junto a Nicolas Cage en la película original e independiente de “Ghost Rider” ("El vengador fantasma") protagonizada por Cage, estrenada en 2007 —un año antes de que “Iron Man” diera inicio al universo cinematográfico de Marvel. Sony lanzó una secuela en 2012, y desde entonces los derechos cinematográficos han vuelto a Marvel, pero el personaje aún no ha aparecido en su universo cinematográfico.

Las estrellas suben al escenario por “Avengers: Doomsday”

Feige le contó al público que la película de 2019 de Joe y Anthony Russo, “Avengers: Endgame”, se reestrenará en cines el 25 de septiembre con nuevas imágenes que la vinculan con “Avengers: Doomsday” de los Russo, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre.

Un tráiler de “Doomsday” proyectado durante el panel mostró que el personaje de Victor Von Doom de Robert Downey Jr. tendrá algún vínculo pasado con Reed Richards (Pedro Pascal) y Sue Storm (Vanessa Kirby). Se ve a Storm diciendo que Doom es una persona rota que antes era diferente: “Le arrebataron todo lo que amaba”. Más tarde, Richards le pregunta a Doom si él es el responsable de los horrores a su alrededor.

Downey Jr. bromeó en el escenario diciendo que Reed y Doom eran “mejores amigos”. Los fans han sentido curiosidad por la conexión entre ambos después de que la escena poscréditos de “The Fantastic Four: First Steps” ("Los 4 fantásticos: primeros pasos") incluyera un clip de Doom sentado en la sala de estar de Reed y Storm con su bebé.

Entre las estrellas de “Doomsday” que subieron al escenario estuvieron Wright, Duke, Chris Evans, Hayley Atwell, Simu Liu, Danny Ramirez, Anthony Mackie, James Marsden, Kelsey Grammer, Paul Rudd, Rebecca Romijn, David Harbour, Lewis Pullman y Tenoch Huerta.

Ryan Reynolds aparece como Deadpool gris

Vestido con un nuevo traje gris de Deadpool, Ryan Reynolds irrumpió en la sesión desde el público.

“Oyente de toda la vida. Primera vez que llamo”, dijo Reynolds antes de preguntar a Rudd por qué Thor estaba llorando en la película anterior. Rudd respondió: “Es fan del Wrexham”, en referencia al equipo de fútbol del que Reynolds es copropietario.

“Esto parece una forma terriblemente cara de anunciar una película. ¿Cuándo empiezan a rodar?”, preguntó Reynolds.

Downey Jr. respondió desde el escenario: “¡Ya está lista, hermano! ¿Te golpeaste la cabeza?”.

Muchos fans esperaron más de un día para poder entrar al panel más esperado de Comic-Con. Marvel Studios espera que sirva como un reinicio para su marca, que se ha diluido por una abundancia excesiva de series de Disney+ y por la decepción de la crítica con películas como la del año pasado, “Captain America: Brave New World” ("Capitán América: Un nuevo mundo"). Aunque el interés del público por las películas de superhéroes ha disminuido en los últimos años, se espera que “Spider-Man: Brand New Day” —estrenada por Sony en coordinación con Marvel— domine la taquilla del verano cuando se estrene el 31 de julio, y la preventa de entradas para “Doomsday” ha sido buena.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.