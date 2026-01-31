Cómo crear un fondo de emergencia, pagar deudas y planificar sus finanzas en 2026

El comienzo de un nuevo año suele traer motivación renovada para alcanzar metas como comer más saludable o finalmente ordenar su sótano. Muchos propósitos también se centran en objetivos financieros, tales como pagar la deuda de la tarjeta de crédito, ahorrar para una casa nueva o simplemente educarse más sobre el dinero.

“El Año Nuevo es realmente un buen momento para revisar y realinear sus objetivos financieros en general”, apuntó Erica Grundza, planificadora financiera certificada en Betterment, una aplicación de inversión y ahorro.

Al establecer sus metas para 2026, Grundza recomienda enfocarse menos en el pasado y más en una visión optimista, pero realista, para el futuro. Recomienda que se concentre en restablecer el "por qué" detrás de su enfoque hacia el dinero y cómo quiere hacer que funcione para su vida. Esto puede ser tan simple como ahorrar 10 dólares cada semana en una cuenta de ahorros, o una meta más grande como ahorrar para comprar una casa en los próximos años. Todo es acerca de su propio recorrido.

The Associated Press habló con personas que están haciendo propósitos financieros para 2026. A continuación presentamos un vistazo a lo que planean y cómo puede usted obtener inspiración para sus propios propósitos:

Haciendo planes alcanzables

Los propósitos pueden convertirse fácilmente en metas inalcanzables que parecen más bien un sueño, comentó MarieYolaine Toms, entrenadora y fundadora de Focused Fire, una empresa de asesoría financiera. Para evitar expectativas poco realistas, Toms adopta una mentalidad de "no hacer propósitos" y, en cambio, se centra en elaborar un plan viable.

"Lo que digo cada año es que no estoy haciendo propósitos, estoy haciendo planes que se pueden seguir hacia adelante, rastrear hacia atrás y ajustar hasta completarlos", expresó Toms.

Recientemente, Toms alentó a sus clientes a revisar su informe de crédito con las tres agencias crediticias y, con base en sus reportes de crédito, hacer un plan alcanzable para iniciar una cuenta de ahorros. Por ejemplo, agregar 25 dólares a dicha cuenta cada semana.

Ya sea que usted esté tratando de pagar deudas o ahorrar para unas vacaciones en el extranjero, el primer paso hacia la creación de un plan puede ser elaborar un presupuesto. Al hacer uno, es mejor encontrar una técnica que le funcione, ya sea el clásico plan 50/30/20 (asignar el 50% para necesidades, el 30% para deseos y el 20% para ahorro y pago de deudas) u otro estilo.

Si está creando un presupuesto por primera vez, aquí puede encontrar algunas recomendaciones de expertos.

Pagando deudas

Después de perder su trabajo como editora de una revista en septiembre, Rachel Pelovitz, de 33 años, tuvo que examinar más de cerca sus finanzas. Tras haber adquirido una cantidad significativa de deuda en los últimos años debido al desempleo de su esposo durante año y medio, Pelovitz exploró varias opciones para pagarla. Finalmente, ambos decidieron vender su casa y trabajar con una organización de consolidación de deudas.

"En lugar de depender de endeudarnos más, actualmente estamos vendiendo nuestra casa", manifestó Pelovitz.

El objetivo principal de Pelovitz para 2026 es pagar la mitad de su deuda de tarjeta de crédito. Y, con parte del dinero de la venta de la casa, comenzar a invertir moderadamente.

Si usted también ha experimentado un despido, aquí puede leer recomendaciones de expertos para ayudarle a cuidar sus finanzas y su salud mental.

Crear una cuenta de ahorros

Para Jenni Lee, de 27 años, este va a ser el año en que se pondrá estricta con fortalecer su cuenta de ahorros. Aunque en general Lee se considera buena en el manejo del dinero, en los últimos seis meses ha gastado de más y quiere controlarlo. Su objetivo a largo plazo con sus ahorros es comprar una casa.

"Ahora estoy a fines de mi década de los 20, estoy empezando a pensar realmente en dónde puedo ahorrar ahora para que no duela más tarde cuando finalmente decida comprar y poseer un lugar", explicó Lee, trabajadora en el sector de la tecnología y creadora de contenido de estilo de vida en TikTok, quien vive en Chicago.

Mientras ahorra para su futura casa y posiblemente un viaje a Corea del Sur, Lee quiere reducir los gastos innecesarios en ropa y salidas a comer.

Las microtendencias en redes sociales son una influencia común en las decisiones de compra de las personas, y esto puede llevar a gastar de más. Si usted desea evitar gastar dinero en microtendencias, puede encontrar recomendaciones de expertos aquí.

Crear un fondo de emergencia

Si está en posición de hacerlo, tener varios objetivos financieros en los que usted trabaje al mismo tiempo puede ser una excelente manera de acelerar su progreso. Para Melanie Duarte, de 23 años de edad y residente de la localidad de Worcester, sus metas de dinero para el Año Nuevo incluyen pagar sus préstamos estudiantiles y deudas de tarjetas de crédito mientras desarrolla un fondo para emergencias.

"Me aseguré de incluirlo en mi presupuesto, incluso si es una cantidad tan pequeña como 50 dólares. Sólo quiero asegurarme de seguir poniendo algo en (el fondo de emergencia) para que a la larga se multiplique", declaró Duarte, quien posee una agencia de mercadotecnia.

La familia de Duarte no hablaba abiertamente sobre finanzas cuando ella crecía. Pero desde que ella abrió su propio negocio, ha estado trabajando poco a poco en reescribir su relación con el dinero.

Si usted desea iniciar un fondo de emergencia o crear mejores hábitos mientras ahorra, puede leer algunas recomendaciones de expertos aquí.

Encontrando equilibrio

Encontrar un equilibrio entre ahorrar para sus metas a largo plazo mientras se asegura de disfrutar su dinero es importante, pero también puede ser un reto. Después de la muerte de su abuelo tan sólo unos años después de jubilarse, Tiana Stewart, de 26 años, sintió que él no pudo disfrutar los frutos de su trabajo. Así que, el año pasado, Stewart decidió disfrutar su vida y viajar.

"Entiendo que ahorrar para la jubilación es importante, pero también quiero disfrutar mi vida y el dinero por el que trabajo en este momento, especialmente estando en mi década de los 20", comentó Stewart, quien vive en Maryland.

Pero ahora, al reflexionar sobre su futuro financiero, Stewart quiere enfocarse en pagar deudas, ahorrar e invertir. Desea trabajar en tener un equilibrio saludable entre disfrutar la vida y ahorrar para el futuro.

Para algunos, participar en retos de presupuesto como un año sin compras puede ser una excelente manera de establecer límites en sus gastos y reservar dinero para sus metas financieras. Muchas personas comienzan tales retos cuando empieza el año y se comprometen a continuar hasta el final, pero otras comienzan con un mes sin efectuar compras.

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para reportajes educativos y explicativos con el fin de mejorar la alfabetización financiera. La fundación independiente está separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.