Ganancias de AmEx suben 13% mientras clientes adinerados gastan en lujo y viajes

Las ganancias de American Express aumentaron en 13% en el cuarto trimestre mientras el gigante de tarjetas de crédito continúa beneficiándose de su clientela adinerada que gasta generosamente en todo, desde artículos de lujo hasta restaurantes y viajes.

La compañía con sede en Nueva York informó el viernes que obtuvo una ganancia de 2.460 millones de dólares, o 3,53 dólares por acción, en comparación con una ganancia de 2.170 millones de dólares, o 3,04 por acción, en el mismo período del año anterior. Las ganancias estuvieron aproximadamente en línea con las previsiones de los analistas, según FactSet.

Como ha ocurrido durante varios trimestres, AmEx sigue logrando que sus miembros gasten generosamente con beneficios y recompensas. La compañía renovó la Tarjeta Platinum en septiembre, añadiendo beneficios como un crédito anual de 400 dólares para cenas, pero al mismo tiempo aumentando la tarifa anual a 895 dólares.

Los clientes de AmEx gastaron 506.200 millones de dólares en sus tarjetas en el cuarto trimestre, frente a 464.000 millones de dólares en el mismo período del año anterior. Eso se desglosa en 6,696 por miembro. Los miembros de tarjeta también están manteniendo un saldo. AmEx ahora tiene 213.000 millones de dólares en préstamos de tarjetas de crédito en sus libros, en comparación con 199.100 millones de dólares un año antes.

Pero a pesar de la tarifa más alta, la compañía sigue sumando clientes, particularmente jóvenes. Por primera vez en la historia de la compañía, la Generación Z y los Millennials están colectivamente gastando más en sus tarjetas AmEx que la Generación X, históricamente el grupo de mayor gasto de la compañía, afirmó el Director Financiero Christophe Le Caillec.

AmEx dio un pronóstico para 2026, esperando ganancias por acción de entre 17,30 y 17,90 dólares. La compañía también planea aumentar el dividendo trimestral de 82 centavos por acción a 95 centavos por acción.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.