China pone a empresas japonesas en listas de control de exportaciones entre tensiones crecientes

China incluyó a 20 empresas japonesas en una lista de control de exportaciones y a otras 20 en una lista de vigilancia el martes, mientras continúan las tensiones por comentarios previos de la líder japonesa sobre Taiwán, una isla autogobernada que Beijing reclama como propia.

Los exportadores chinos tendrán prohibido vender bienes de doble uso —que pueden utilizarse tanto con fines civiles como militares— a 20 empresas japonesas, según un comunicado del Ministerio de Comercio de China.

Entre las empresas señaladas figuran varias filiales de Mitsubishi Heavy Industries relacionadas con construcción naval y producción de motores de aeronaves y maquinaria marítima, así como divisiones de Kawasaki Heavy Industries y Fujitsu, entre otras.

El ministerio indicó que también se prohíbe a organizaciones o individuos extranjeros proporcionar a las 20 entidades artículos de doble uso originarios de China.

“Todas las actividades relacionadas en curso deben cesar de inmediato”, señaló el comunicado.

Una lista separada incluye a 20 empresas japonesas para las cuales se exige a los exportadores chinos presentar solicitudes individuales de licencia de exportación, con informes de evaluación de riesgos y compromisos por escrito de que los artículos de doble uso no serían utilizados por el ejército de Japón.

Entre las empresas de esta última lista figuran Subaru Corporation, Mitsubishi Materials Corporation e Institute of Science Tokyo, entre otras.

El Ministerio chino de Comercio afirmó que las medidas, destinadas a frenar la remilitarización de Japón y sus ambiciones nucleares, “son totalmente legítimas, razonables y legales”.

Agregó que las medidas “solo están dirigidas a un pequeño número de entidades japonesas, y las medidas pertinentes sólo apuntan a artículos de doble uso”. “No afectarán los intercambios económicos y comerciales normales entre China y Japón, y las entidades japonesas honestas y respetuosas de la ley no tienen absolutamente nada de qué preocuparse”.

La decisión se produce en medio de tensiones persistentes entre China y Japón por unos comentarios de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien en noviembre dio a entender que Japón podría intervenir militarmente ante un posible ataque chino contra Taiwán.

Beijing considera a Taiwán como una provincia separatista propia, que debe ser anexionada por la fuerza si es necesario, y reacciona con irritación ante cualquier comentario de gobiernos extranjeros que muestre apoyo a la soberanía de Taiwán.

El partido de Takaichi obtuvo una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias a principios de este mes, lo que le permitirá redoblar una importante deriva conservadora en las políticas de seguridad, inmigración y otras áreas en Japón.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.