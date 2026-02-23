Panamá ordena ocupar puertos del canal tras quedar firme fallo contra concesión a CK Hutchison

El gobierno de Panamá ordenó el lunes por decreto la ocupación de los dos puertos en las entradas del canal que operaba la empresa hongkonesa CK Hutchison luego de que quedara firme el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la concesión a esa compañía.

El decreto establece que la ocupación por parte de la Autoridad Marítima de Panamá se produce “por motivo de interés social urgente" y que abarca "todos los bienes muebles, lo cual incluye sin que sea limitado este enunciado, grúas, vehículos a motor de cualquier índole, computadoras, programas, software y demás bienes de cualquier naturaleza, que se encuentren dentro o fuera de las instalaciones de los Puertos de Balboa y Cristóbal”.

El 29 de enero el máximo tribunal declaró inconstitucional la ley que había aprobado el contrato de concesión otorgado a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado CK Hutchison, para operar esos dos puertos. La decisión también alcanzó la prórroga concedida en 2021, dejando sin sustento legal la extensión de la concesión.

El fallo se produjo tras dos demandas interpuestas ante la corte por dos abogados y por el Contralor General de la Nación.

PPC opera esas terminales desde 1997, cuando el Estado le adjudicó la concesión para administrar los puertos ubicados en las entradas del Pacífico y Atlántico del Canal de Panamá.

El gobierno informó días atrás que garantizará la continuidad de las operaciones portuarias y la estabilidad laboral y que la empresa APM Terminals, filial del grupo danés A.P. Moller-Maersk, asumiría de manera temporal la administración de las terminales mientras se realiza una nueva licitación.

Por su parte, la empresa vinculada a Hutchison ha manifestado su desacuerdo con la decisión y ha indicado que recurrirá a un arbitraje internacional para reclamar por eventuales daños o compensaciones derivadas de la terminación del contrato, sin definir montos. También amenazó con demandar a APM Terminals si opera la concesión. El grupo danés respondió que no es parte del proceso legal.

Un vocero de PPC dijo la semana pasada a medios de comunicación locales que la empresa buscaba un acuerdo con el gobierno de Panamá para seguir operando.

La saga en torno a los dos puertos panameños forma parte de una rivalidad más amplia entre Washington y Beijing de la que el país centroamericano quedó en medio después de que el presidente estadounidense Donald Trump alegara el año pasado que China estaba “dirigiendo el Canal de Panamá”. Estaba previsto que CK Hutchison vendiera los dos puertos a un consorcio que incluye a la firma de inversión estadounidense BlackRock, pero eso provocó una rápida intervención del gobierno chino, que paralizó el acuerdo.