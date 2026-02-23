Kim es reelegido como líder del partido que gobierna Corea del Norte, que elogia su arsenal nuclear

El líder norcoreano Kim Jong Un fue reelegido para el máximo cargo del Partido de los Trabajadores, que gobierna el país, y los delegados le reconocieron el mérito de fortalecer el arsenal nuclear del país y afianzar su posición regional, informó el lunes la prensa estatal.

La cobertura del congreso del partido, un gran espectáculo de propaganda en el que se espera que Kim exponga sus objetivos políticos y militares para los próximos cinco años, sugiere que redoblará la apuesta por acelerar un arsenal nuclear que ya cuenta con misiles capaces de amenazar a los aliados asiáticos de Estados Unidos y al territorio continental estadounidense.

El partido también difundió una nueva lista de su poderoso Comité Central que confirmó un relevo generacional en el círculo de liderazgo de Kim, con el reemplazo de decenas de integrantes en el órgano de 138 miembros, entre ellos jefes militares envejecidos y el presidente, de 76 años, del parlamento de Pyongyang que suele limitarse a ratificar decisiones.

El congreso, que comenzó el jueves pasado, se produce mientras Kim se muestra cada vez más asertivo en política regional tras una expansión agresiva de su arsenal nuclear y un acercamiento a con Rusia mediante esfuerzos bélicos conjuntos en Ucrania, lo que ha profundizado sus enfrentamientos con Washington y Seúl. Kim también ha buscado vínculos más sólidos con China, al viajar a Beijing en septiembre pasado y celebrar su primera cumbre con el presidente chino, Xi Jinping, en seis años.

Los analistas señalan que Kim probablemente aprovechará la reunión para revelar nuevos objetivos militares, como reforzar las fuerzas convencionales e integrarlas con capacidades nucleares, al tiempo que volverá a enfatizar una campaña de “autosuficiencia” económica mediante la movilización masiva, tras avances graduales posteriores a la pandemia impulsados por el repunte del comercio con China y las exportaciones de armas a Rusia.

El partido atribuye al liderazgo de Kim un impulso al orgullo nacional

La Agencia Central de Noticias de Corea, el medio oficial de Corea del Norte, informó que Kim fue reelegido como secretario general del partido con la “voluntad inquebrantable y el deseo unánime” de miles de delegados en el cuarto día de reuniones, el domingo.

Según las normas del partido, el congreso —que Kim ha celebrado cada cinco años desde 2016— elige al secretario general para que actúe como el principal representante y líder del partido. Kim, de 42 años, ha ocupado el máximo cargo del partido durante todo su mandato, aunque el título cambió de primer secretario a presidente en el congreso de 2016 y luego a secretario general en el congreso de 2021.

El partido afirmó en un comunicado que, al reforzar las fuerzas nucleares, Kim ha creado un ejército capaz de hacer frente a “cualquier amenaza de agresión” y a “cualquier forma de guerra”, y atribuyó a su liderazgo el “garantizar de manera fiable” el futuro del país y el “elevar el orgullo y la autoestima” de los norcoreanos.

También elogió la política exterior reciente de Kim, que, según indicó, elevó el prestigio nacional.

La reestructuración del liderazgo del partido refleja un relevo generacional

KCNA informó que el congreso aprobó revisiones a las normas del partido durante la reunión del domingo, pero no ofreció de inmediato detalles. Expertos habían anticipado que Kim utilizaría el congreso para afianzar su postura de línea dura hacia Corea del Sur y posiblemente reescribir las normas del partido para consagrar su caracterización de las relaciones intercoreanas como las existentes entre dos Estados “hostiles”.

Hasta ahora, los medios estatales no han mencionado comentarios de Kim u otros altos dirigentes en el congreso que aborden directamente las relaciones con Washington y Seúl.

Yoon Min Ho, portavoz del Ministerio de Unificación de Corea del Sur, describió la reelección de Kim como un paso previsible para seguir realzando su liderazgo y señaló que Seúl vigilará de cerca los próximos mensajes del congreso.

El cambio más notable en la nueva lista del Comité Central fue la exclusión de Choe Ryong Hae, presidente del comité permanente de la Asamblea Popular Suprema, quien en una etapa temprana del gobierno de Kim era considerado como la segunda figura más poderosa en Pyongyang. También quedaron fuera los mariscales Pak Jong Chon y Ri Pyong Chol, que habían ascendido en la cúpula mientras Kim aceleraba su desarrollo nuclear durante la última década.

Yoon también señaló la salida de funcionarios clave que se ocupaban de los asuntos intercoreanos, entre ellos Kim Yong Chol y Ri Son Gwon, quienes desempeñaron papeles importantes en la diplomacia de Kim Jong Un con el entonces presidente surcoreano Moon Jae-in y el presidente Donald Trump en 2018 y 2019.

Corea del Norte ha suspendido toda diplomacia significativa con Estados Unidos y Corea del Sur desde el colapso de una cumbre de 2019 entre Kim Jong Un y Trump, debido a desacuerdos sobre el intercambio de alivio de sanciones por medidas para desmantelar el programa nuclear y de misiles de Kim.

El gobierno de Kim ha rechazado las ofertas de diálogo de Trump desde que el presidente estadounidense inició su segundo mandato, e instó a Washington a abandonar su exigencia de desnuclearización de Corea del Norte como condición previa para las conversaciones. Las relaciones intercoreanas se deterioraron aún más en 2024, cuando Kim abandonó el objetivo histórico del Norte de una reunificación pacífica y declaró al Sur, dividido por la guerra, un enemigo permanente.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.