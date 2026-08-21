China busca cerrar saga de empresa inmobiliaria Evergrande

Las autoridades chinas avanzan para terminar de limpiar el desastre dejado por el colapso del imperio inmobiliario Evergrande, años después de su impago con unos 300.000 millones de dólares en pasivos.

Un tribunal en Guangzhou, en el sur de China, informó el viernes que había aceptado un caso de liquidación por quiebra contra la unidad de desarrollo inmobiliario de Evergrande en la China continental, que, según datos del sector, concentraba gran parte de la deuda total del grupo.

Eso ocurrió un día después de que un tribunal en la ciudad de Shenzhen condenara a cadena perpetua por delitos financieros al fundador de China Evergrande, Hui Kan Yan, de 67 años. Ese mismo día, decenas de otras personas vinculadas al grupo, incluidos los hijos de Hui, también fueron condenadas a penas de prisión de hasta 18 años.

China toma medidas para poner punto y final a saga de Evergrande

Los últimos acontecimientos sugieren que el gobierno chino “quizá ya tenga un plan” para poner fin a la saga de Evergrande, señaló Foreky Wong, socio fundador de Fortune Ark Restructuring y especialista en reestructuraciones.

“Van a tener que hacer estos (pasos) tarde o temprano”, afirmó. Sin embargo, añadió: “Evergrande es una empresa tan grande. Sus procedimientos de quiebra durarán un tiempo”.

Lo que sigue sin estar claro es cuánto tardará en encarrilarse de nuevo el mercado inmobiliario, que en su momento fue una de las principales locomotoras del auge económico de China y representaba aproximadamente una cuarta parte de la economía china hasta hace apenas unos años.

Evergrande se desplomó después de que los reguladores chinos reprimieran el endeudamiento excesivo en el sector inmobiliario en 2020. Eso desencadenó una ola de quiebras de otros promotores y una prolongada caída del mercado de la vivienda. Los precios de las viviendas han bajado alrededor de un 20% o más desde 2021 y, hasta ahora, ha habido pocas señales de una recuperación sólida. La oferta sigue superando a la demanda en muchas ciudades más pequeñas, mientras que una desaceleración económica más amplia está lastrando el poder de gasto de la población.

Es posible que los acreedores no recuperen gran parte de su dinero

Considerada en su día “demasiado grande para quebrar”, Evergrande se convirtió en el promotor inmobiliario más endeudado del mundo. Liquidar esas deudas está llevando años.

En 2024, tras no lograr un acuerdo con sus acreedores, un tribunal de Hong Kong finalmente ordenó la liquidación del grupo Evergrande, su sociedad matriz, que cotizaba en Hong Kong y estaba constituida en las Islas Caimán. Casi cinco años después del primer impago de la empresa, expertos del sector dicen que el avance de la liquidación probablemente será prolongado.

Hong Kong y la China continental operan bajo sistemas jurídicos distintos y la mayoría de los activos de Evergrande están en la China continental, donde se concentra la mayor parte de sus operaciones. Por ello, los liquidadores designados por el tribunal de Hong Kong tienen una capacidad limitada para recuperar sus activos y ayudar a los acreedores a cobrar lo que se les debe.

“Hay muchas cuestiones jurídicas interesantes que plantea este fallo de la RPC (la República Popular China) y que tardarán algún tiempo en resolverse”, manifestó Jonathan Leitch, socio especializado en reestructuraciones del bufete Hogan Lovells Cadwalader.

Eso incluye si habrá otras reclamaciones contra los activos de Hui que compitan con las reclamaciones que están impulsando los liquidadores de Hong Kong, explicó Leitch.

Liquidadores y tribunales van tras la fortuna de Hui

Al anunciar la condena a cadena perpetua para Hui, quien también es conocido como Xu Jiayin y de quien en un momento era considerado el hombre más rico de China, el tribunal de Shenzhen ordenó la confiscación de sus bienes personales.

Los liquidadores con sede en Hong Kong de la firma de reestructuración Alvarez and Marsal han intentado localizar y recuperar los activos de Evergrande, de Hui y de otras personas vinculadas a la empresa. Un juez de Hong Kong ya había prohibido a Hui disponer de sus activos mundiales, estimados en unos 7.700 millones de dólares.

Los liquidadores también han reclamado 8.400 millones de dólares a la firma de auditoría PwC por su papel en la auditoría de los estados financieros de Evergrande antes de su colapso.

Investigaciones de las autoridades en Hong Kong y en la China continental determinaron que Evergrande había inflado sus ingresos en aproximadamente 80.000 millones de dólares durante 2019 y 2020 mediante la manipulación de datos financieros.

En 2024, las autoridades de la China continental multaron a PwC, una de las mayores firmas de contabilidad del mundo, con alrededor de 62 millones de dólares por sus auditorías de Evergrande. Las autoridades de Hong Kong dijeron en abril que PwC estaba pagando otros 166 millones de dólares en multas y compensaciones.

Es probable que los acreedores de Evergrande recuperen solo una fracción de lo adeudado.

Wong, de Fortune Ark Restructuring, prevé que, aunque las cantidades puedan ser grandes, probablemente se sitúen en porcentajes de un solo dígito del total de pasivos de Evergrande.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.