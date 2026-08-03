Primaria demócrata en Michigan podría ser decisiva en el Congreso

Los votantes de Michigan decidirán una competitiva primaria demócrata para el Senado el martes, en una contienda que no solo tiene implicaciones para el control de la cámara el próximo año, sino que también pondrá a prueba la creciente influencia del ala progresista del partido, así como la de una poderosa organización proisraelí.

El estado es uno de los campos de batalla electorales más competitivos del país, como dejaron firmemente establecido las últimas tres elecciones presidenciales. En 2026, además de la contienda crucial por el Senado, Michigan albergará reñidas contiendas para gobernador, Cámara de Representantes y la Legislatura estatal.

Los progresistas lograron victorias de alto perfil en el último año con la elección del socialista democrático Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad de Nueva York y varias primarias para la Cámara de Representantes en las que candidatos progresistas derrotaron a veteranos demócratas en el cargo. Aunque todas esas contiendas se libraron en terreno fuertemente demócrata, la carrera para reemplazar al senador demócrata Gary Peters se perfila como un enfrentamiento estelar en las elecciones generales de noviembre, lo que eleva la importancia de la primaria demócrata del martes entre la representante Haley Stevens y el exfuncionario de salud pública de Detroit Abdul El-Sayed.

Stevens cuenta con el respaldo de gran parte del establishment demócrata, incluidos Peters, la gobernadora Gretchen Whitmer, la exsenadora Debbie Stabenow y la fiscal general estatal Dana Nessel. Entre sus apoyos destacados fuera del estado figuran el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer, la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el representante por Carolina del Sur Jim Clyburn, quien recientemente hizo campaña con Stevens en Detroit, un bastión demócrata.

El-Sayed tiene el respaldo de destacados líderes progresistas, incluidos los senadores Bernie Sanders, de Vermont, y Elizabeth Warren, de Massachusetts, y las representantes Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York; Ilhan Omar, de Minnesota; y Rashida Tlaib, de Michigan.

Aunque El-Sayed ha recaudado más que Stevens en la campaña en general, incluida una cifra que más que duplicó lo recaudado por ella en las primeras dos semanas de julio, ambos estaban en condiciones aproximadamente parejas en cuanto al efectivo disponible al entrar en el tramo final de las primarias. Pero Stevens se ha beneficiado de un fuerte gasto de grupos externos, incluido un comité afiliado al Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC, por sus siglas en inglés).

El grupo, el United Democracy Project, ha gastado más de 30 millones de dólares desde junio en apoyo a Stevens y en contra de El-Sayed, según registros de la Comisión Federal de Elecciones. La operación política de AIPAC ha estado activa este año respaldando a candidatos proisraelíes en primarias, pero su considerable inversión en la primaria de Michigan marca una escalada drástica en la disposición del grupo a involucrarse en una sola contienda.

La retirada en julio de la senadora estatal Mallory McMorrow de la primaria no ha aportado mucha claridad a la carrera. No ha respaldado a ninguno de los dos candidatos restantes, y ambas campañas compiten por sus antiguos simpatizantes. Su nombre sigue apareciendo en la boleta.

El ganador se enfrentará al exrepresentante Mike Rogers, quien no tiene oposición para la nominación republicana. Rogers se postuló para el otro escaño del estado en el Senado en 2024, pero perdió por estrecho margen ante la demócrata Elissa Slotkin.

El condado de Wayne, donde se encuentra Detroit, es el más poblado del estado y es una fuente importante de votos en las primarias demócratas estatales. Los condados de Oakland y Macomb, en los suburbios de Detroit, y el condado de Kent, con sede en Grand Rapids, son campos de batalla clave del estado tanto en primarias como en elecciones generales. El condado de Washtenaw, donde está la ciudad universitaria de Ann Arbor —donde El-Sayed ha enseñado—, es fuertemente demócrata y ejerce más influencia en las primarias demócratas que en las republicanas.

En anteriores primarias demócratas estatales entre el establishment y los progresistas, los candidatos progresistas tienden a registrar sus cifras más fuertes en los condados de Washtenaw y Kent, independientemente del resultado estatal. Sanders ganó ambos condados de manera contundente en su estrecha victoria sobre Hillary Clinton en la primaria presidencial de 2016 y quedó en un cercano segundo lugar en ambos en su derrota por 17 puntos frente a Joe Biden en la primaria de 2020.

El condado de Wayne tiene la mayor proporción de residentes negros del estado, de alrededor del 37%, según el Censo de Estados Unidos. Aproximadamente el 8% de los residentes del condado de Wayne son de ascendencia árabe, de Oriente Medio o del norte de África, la proporción más alta de cualquier condado del país.

En las primarias presidenciales demócratas de 2016 y 2020, Wayne favoreció a los candidatos del establishment. Sanders ganó en casi todos los condados en 2016, pero Clinton aun así estuvo cerca en gran medida por la fortaleza de su desempeño en el condado de Wayne.

En la contienda por la gobernación, la secretaria de gobierno demócrata Jocelyn Benson y el representante republicano John James son los favoritos en sus primarias. Benson se enfrenta al jefe policial del condado de Genesee, Chris Swanson, mientras que el único rival que le queda a James es el acaudalado empresario y exaspirante presidencial Perry Johnson.

Un puñado de distritos congresionales de Michigan podría decidir el control de la Cámara de Representantes. Entre los más competitivos está el 7º Distrito, que incluye Lansing, la capital del estado. La primaria demócrata de tres candidatos incluye a la exembajadora en Ucrania Bridget Brink, al organizador comunitario William Lawrence y al ex Navy SEAL Matt Maasdam. El ganador se enfrentará al representante republicano Tom Barrett, quien cumple su primer mandato.

También están en marcha primarias competitivas para reemplazar a James en el 10º Distrito y a Stevens en el 11º Distrito.

En el 13º Distrito, fuertemente demócrata y centrado en Detroit, Shri Thanedar enfrenta un duro desafío en la primaria por parte del representante estatal Donavan McKinney, quien ha obtenido respaldos de El-Sayed, Sanders, el vicegobernador Garlin Gilchrist, Tlaib en el vecino 12º Distrito Congresional y varios otros colegas progresistas de Thanedar en la Cámara de Representantes.

Estos son algunos de los datos clave sobre la elección y los indicadores que el Equipo de Decisiones de AP monitoreará a medida que se cuenten los votos:

¿Cuándo cierran las urnas?

Las urnas cierran a las 8 p.m. hora local, lo que equivale a las 8 p.m. y 9 p.m. hora del Este. Las urnas en la mayor parte del estado están en la zona horaria del Este y cierran a las 8 p.m. hora del Este, pero algunas urnas en la Península Superior, a lo largo de la frontera con Wisconsin, están en la zona horaria Central y cierran a las 9 p.m.

¿Qué hay en la boleta?

The Associated Press proporcionará resultados de votos y declarará ganadores en primarias disputadas para el Senado, la Cámara de Representantes, gobernador, Senado estatal y Cámara estatal.

¿Quién puede votar?

Cualquier votante elegible puede participar en la primaria de cualquier partido. Michigan no registra a los votantes por partido.

¿Cuántos votantes hay?

Al 6 de julio, había alrededor de 8,3 millones de votantes registrados en Michigan.

¿Cuántas personas votan realmente?

En las primarias de 2024 para el Senado se emitieron alrededor de 934.000 votos en la primaria demócrata y alrededor de 880.000 votos en la primaria republicana.

¿Qué parte del voto se emite temprano o por boleta ausente?

Aproximadamente el 63% del voto en la primaria estatal de 2024 se emitió de manera anticipada en persona o por correo. Michigan adoptó el voto anticipado para contiendas estatales y federales después de que los votantes aprobaran una medida en la boleta en 2022 que amplió las oportunidades de votación.

Al viernes, ya se habían emitido más de 1.000.000 de boletas en la elección del martes.

¿Cuándo se publican los votos anticipados y por boleta ausente?

Los condados de Michigan varían en cuanto a cuándo y cómo publican los resultados, pero las primeras actualizaciones de votos de la noche en todo el estado tienden a ser una mezcla de resultados de voto por correo, voto anticipado en persona y voto en persona el día de las elecciones. Los condados más poblados —Wayne, Oakland, Macomb, Kent, Genesee y Washtenaw— tienden a publicar relativamente pocos resultados de cualquier tipo de voto en sus primeras actualizaciones.

¿Cuánto suele tardar el conteo de votos?

En la primaria demócrata de 2024 para el Senado, AP informó por primera vez resultados a las 8:03 p.m. hora del Este, o tres minutos después de que cerraran las urnas en la mayor parte del estado. El conteo superó la marca de la mitad a las 12:03 a.m. hora del Este. Para las 4:12 a.m. hora del Este, se había contado aproximadamente el 95% del voto.

¿Cuándo declarará AP a un ganador?

AP no hace proyecciones y declarará un ganador solo cuando se determine que no existe ningún escenario que permita a un candidato rezagado cerrar la brecha. Si una contienda no ha sido declarada, AP continuará cubriendo cualquier acontecimiento noticioso, como concesiones de candidatos o declaraciones de victoria. Al hacerlo, AP dejará claro que aún no ha declarado un ganador y explicará por qué.

¿Cómo funcionan los recuentos?

Los recuentos en Michigan son automáticos en contiendas estatales si el margen de votos es de 0,1% o menos del total de votos emitidos. No hay recuento automático en primarias legislativas estatales. Bajo la ley de recuento de 2024 del estado, los candidatos pueden solicitar y pagar un recuento si tienen una “creencia de buena fe” de que existe una “posibilidad razonable” de que habrían ganado la contienda de no ser por un error en el conteo de votos. AP puede declarar un ganador en una contienda sujeta a recuento si puede determinar que la ventaja es demasiado grande como para que un recuento o una impugnación legal cambien el resultado.

¿Cuánto falta para las elecciones nacionales?

Al martes, faltarán 91 días para las elecciones de medio mandato de 2026.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.