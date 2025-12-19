Canadá y EEUU iniciarán conversaciones formales para revisar su tratado de libre comercio en enero

Canadá y Estados Unidos iniciarán discusiones formales para revisar su tratado de libre comercio a mediados de enero, informó la oficina del primer ministro canadiense Mark Carney.

El primer ministro confirmó a los líderes provinciales que Dominic LeBlanc, el encargado de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, "se reunirá con sus homólogos estadounidenses a mediados de enero para iniciar discusiones formales", detalló la oficina de Carney en un comunicado el jueves por la noche.

El tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, conocido como T-MEC, está programado para revisión en 2026. El presidente estadounidense Donald Trump negoció el acuerdo en su primer mandato e incluyó una cláusula para posiblemente renegociar el trato en 2026.

Carney se reunió con los mandatarios de las provincias de Canadá el jueves para actualizarlos sobre las conversaciones comerciales con Estados Unidos.

Canadá es uno de los países más dependientes del comercio en el mundo, y más del 75% de las exportaciones canadienses van a su vecino del sur. Pero la mayoría de las exportaciones a Estados Unidos están actualmente exentas por el T-MEC.

Trump interrumpió las conversaciones comerciales para reducir los aranceles en ciertos sectores con Carney en octubre después que el gobierno provincial de Ontario lanzó un anuncio antiaranceles en Estados Unidos. Esto siguió a una primavera de acritud, que desde entonces ha disminuido, sobre la insistencia de Trump de que Canadá debería convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.

Carney dijo el jueves por la mañana que Canadá y Estados Unidos estaban cerca de un acuerdo en ese momento sobre el alivio arancelario sectorial en múltiples áreas, incluyendo acero y aluminio. Los aranceles están afectando a ciertos sectores de la economía de Canadá, particularmente aluminio, acero, automotriz y madera.

Carney agregó que los irritantes comerciales señalados esta semana por el Representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, son elementos de una "discusión mucho más amplia" sobre el comercio continental. Greer dijo que una próxima revisión del tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México dependerá de resolver las preocupaciones de Estados Unidos sobre las políticas canadienses en productos lácteos, alcohol y servicios digitales.

Carney y los primeros ministros provinciales acordaron reunirse en persona en Ottawa a principios del nuevo año.

Canadá es el principal destino de exportación para 36 estados de Estados Unidos. Casi 3.600 millones de dólares canadienses (2.700 millones de dólares estadounidenses) en bienes y servicios cruzan la frontera cada día.

Aproximadamente el 60% de las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos provienen de Canadá, al igual que el 85% de las importaciones de electricidad de Estados Unidos.

Canadá también es el mayor proveedor extranjero de acero, aluminio y uranio para Estados Unidos y cuenta con 34 minerales y metales críticos que el Pentágono está ansioso por obtener e invertir en ellos por razones de seguridad nacional.

Carney dijo que el acceso de Estados Unidos a los ministros críticos de Canadá no es una certeza.

"Es una oportunidad potencial para Estados Unidos, pero no es una oportunidad asegurada para Estados Unidos. Es parte de una discusión más amplia en términos de nuestra relación comercial, porque tenemos otros socios en todo el mundo, en Europa, por ejemplo, que están muy interesados en participar", indicó Carney el jueves por la mañana.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.