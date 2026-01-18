La elección presidencial en Portugal podría dar otro impulso a los populistas en Europa

Un récord de 11 candidatos competían en las elecciones presidenciales de Portugal el domingo, y el líder de un partido populista parecía posiblemente encaminado a lograr otro avance político para los crecientes partidos de ultraderecha en Europa.

El gran número de candidatos hace improbable que ninguno capture más del 50% de los votos para una victoria en la primera vuelta. Eso plantearía una segunda vuelta entre los dos principales candidatos el próximo mes.

Casi 11 millones de personas pueden votar en las elecciones, y se espera que la mayoría de los resultados se conozcan al final del día. El ganador reemplazará al actual presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, quien ha cumplido el límite de dos mandatos de cinco años.

Las urnas abrieron a las 8 de la mañana en un día mayormente soleado en todo el país y debían cerrar 12 horas después.

Candidatos principales

Entre los favoritos, según las encuestas de opinión recientes, se encuentra André Ventura, el líder del partido populista Chega (Basta). El aumento del apoyo público a Chega lo convirtió en el segundo partido más grande en el parlamento de Portugal el año pasado, apenas seis años después de su fundación.

Uno de los principales objetivos de Ventura ha sido lo que él llama inmigración excesiva, ya que los trabajadores extranjeros se han vuelto más visibles en Portugal en los últimos años. "Portugal es nuestro", dice.

Durante la campaña electoral, Ventura colocó vallas publicitarias en todo el país con mensajes como "esto no es Bangladesh" y "no se debería permitir a los inmigrantes vivir de la asistencia social".

La expresión pública de esos pensamientos antiinmigrantes era impensable en Portugal hace apenas unos años.

Otros candidatos destacados provienen de los dos principales partidos del país que se han alternado en el poder durante el último medio siglo: Luís Marques Mendes, del Partido Social Demócrata de centroderecha, actualmente en el gobierno, y António José Seguro del Partido Socialista de centroizquierda.

Se espera un fuerte desafío del retirado vicealmirante Henrique Gouveia e Melo, quien se postula como independiente y ganó reconocimiento público por supervisar el rápido despliegue de las vacunas contra el COVID-19 durante la pandemia.

Sólo hay una mujer entre los candidatos. Portugal nunca ha tenido una mujer o una persona no blanca como jefe de estado mujer.

Desafíos para el próximo presidente

En mayo pasado, Portugal celebró su tercera elección general en tres años, en su peor período de inestabilidad política en décadas. Estabilizar la situación es un desafío clave para el próximo presidente.

Ventura, el líder populista, ha intentado convertir la inmigración en un tema de campaña, pero los votantes parecen más preocupados por la crisis de la vivienda y el costo de vida.

Una ley que permite la eutanasia y el suicidio asistido por médicos en Portugal, que el parlamento aprobó en 2022, pero que ha sido detenida por objeciones constitucionales, probablemente llegará al escritorio del presidente para su aprobación.

Lo que está en juego

En Portugal, el presidente es en gran medida una figura decorativa sin poder ejecutivo. Principalmente, el jefe de estado busca mantenerse por encima de la refriega política, mediando disputas y desactivando tensiones.

Sin embargo, el presidente es una voz influyente y posee algunas herramientas poderosas, como la posibilidad de vetar la legislación del parlamento, aunque el veto puede ser anulado. El jefe de estado también posee lo que en la jerga política portuguesa se conoce como la "bomba atómica": el poder de disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas.

Los eventos políticos en Portugal tienen poco impacto en la dirección general de la Unión Europea. Tiene una de las economías más pequeñas del bloque, y sus fuerzas armadas son de tamaño modesto.

Lo que sigue

El 8 de febrerro se celebrará una segunda vuelta entre los dos primeros finalistas del domingo.

Eso decidirá quién servirá un mandato de cinco años en el "Palacio Rosa" del presidente junto al río en Lisboa.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.