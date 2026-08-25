Confianza del consumidor de EEUU cae a su nivel más bajo en siete meses

La confianza de los estadounidenses en la economía bajó en agosto a su nivel más bajo en siete meses, mientras el conflicto en Irán sigue empujando los precios de la gasolina por encima de los 4 dólares por galón.

The Conference Board informó el martes que su índice de confianza del consumidor bajó a 89,4 en agosto desde 90,2 en julio. Fue el nivel más bajo en siete meses, pero esencialmente sigue estando dentro del mismo rango en el que ha estado desde comienzos de año. A finales de 2024 y a inicios de 2025, las lecturas se ubicaban de forma constante por encima de 100.

La percepción de los encuestados sobre su situación actual mejoró, pero su perspectiva a corto plazo se deterioró.

Los estadounidenses siguen frustrados con la economía tras cinco años de inflación elevada, lo que podría suponer un riesgo para el presidente Donald Trump y los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, que se celebrarán en menos de 70 días.

Las respuestas escritas a la encuesta del organismo, recopiladas del 3 al 16 de agosto, fueron ligeramente más pesimistas este mes. Las referencias a los precios en general —y a los precios del petróleo y la gasolina en particular— se mantuvieron elevadas. Los comentarios sobre la guerra y la geopolítica, los precios de los alimentos, el comercio y el empleo aumentaron en agosto.

Trump sigue culpando a su predecesor, el demócrata Joe Biden, aunque la inflación ha seguido subiendo bajo su gobierno.

El indicador de inflación preferido de la Reserva Federal —el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés)— subió un 3,7% en junio respecto de un año antes. Esa cifra bajó frente al aumento interanual del 4,1% de mayo, pero subió desde el 2,8% registrado antes de que comenzara la guerra con Irán el 28 de febrero. Era de 2,5% cuando Trump asumió el cargo en enero de 2025.

El gobierno publicará el miércoles los datos del PCE de julio.

La percepción de los consumidores sobre el mercado laboral actual mejoró en agosto: el 27% dijo que los empleos eran “abundantes”, frente al 24,4% de julio. Sin embargo, los encuestados se mostraron más negativos sobre el mercado laboral en los próximos seis meses: solo el 14,6% espera que haya más empleos disponibles, frente al 16,4% del mes pasado.

El mercado laboral de Estados Unidos se estancó de manera inesperada en julio, ya que los empleadores recortaron 23.000 puestos de trabajo. Para empeorar las cosas, revisiones del Departamento de Trabajo eliminaron 103.000 empleos de las nóminas de mayo y junio que se habían informado previamente.

La tasa de desempleo bajó a 4,1%, pero por la razón equivocada: miles de personas abandonaron el mercado laboral, lo que dejó a menos gente compitiendo por trabajo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.