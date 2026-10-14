Bulgaria dice que Rusia probablemente fue responsable de ataques con drones en el mar Negro

Bulgaria afirmó que Rusia probablemente es responsable de los ataques con drones que alcanzaron cuatro barcos en el mar Negro durante la última semana y hundieron dos de ellos, pero no había forma de demostrar la culpabilidad de Moscú.

Los rescatistas todavía buscan a 11 tripulantes desaparecidos después de que ataques con drones hundieran dos barcos el martes en la zona económica exclusiva de Bulgaria y en aguas adyacentes, mientras que otros cinco tripulantes fueron rescatados.

Uno de los barcos está registrado en Guinea-Bissau, pero el otro, el Chelsea-3, es de propiedad ucraniana, está registrado en Odesa y navega bajo bandera de Malta, un miembro de la Unión Europea.

“No hay lógica en que Ucrania ataque a sus propios barcos y tripulaciones, dado que el resultado de todos estos ataques favorece a Rusia y, de hecho, la lógica apunta en esa dirección. El problema es que no podemos probarlo”, declaró el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, declaró ante el Parlamento.

Radev convocó a la embajadora rusa en Sofía el martes, quien señaló que no tiene información del Ministerio de Defensa ruso pero no descartó la posibilidad de que “estos ataques representen una provocación de un tercero”.

El buque de carga Dignity, con bandera de Guinea-Bissau, se hundió el martes después de ser alcanzado por un ataque militar. Cuatro marineros —tres ciudadanos sirios y un egipcio— fueron rescatados y llegaron al puerto de Varna, informó el gobernador de distrito, Mario Smarkov.

“Los cuatro parecían estar en relativamente buen estado y no habían sufrido lesiones”, indicó. Se espera que un quinto marinero llegue más tarde el miércoles.

Smarkov dijo que continúa la búsqueda de los 11 tripulantes desaparecidos.

Bulgaria ha solicitado asistencia internacional para la investigación de los ataques contra embarcaciones comerciales, así como apoyo de la OTAN para reforzar los sistemas de vigilancia y control y las capacidades de respuesta frente a ataques con drones.

La presidenta, Iliana Yotova, pidió un cese inmediato de las hostilidades en el mar Negro y una moratoria sobre los ataques con drones contra infraestructura comercial y civil, tras los más recientes ataques con drones.

“Los ataques sin precedentes demuestran que la guerra ha llegado al mar Negro y que el conflicto se está intensificando”, afirmó Yotova en una entrevista televisiva el martes.

Explicó que se han tomado medidas coordinadas con sus homólogos de Rumania y Turquía a raíz del aumento de los riesgos y peligros en la cuenca del mar Negro.

“El objetivo es una moratoria sobre el uso de drones sobre el mar Negro contra infraestructura comercial y civil y detener las hostilidades sobre el mar”, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.