Banco de Inglaterra reduce tasa de interés principal al 4%, el nivel más bajo desde marzo de 2023

El Banco de Inglaterra recortó el jueves su tasa de interés principal en un cuarto de punto porcentual, llevándola al 4%, mientras los responsables de la política monetaria buscan impulsar la lenta economía del Reino Unido.

La decisión del jueves era ampliamente anticipada en los mercados financieros, ya que el Comité de Política Monetaria del banco equilibra su responsabilidad de controlar la inflación con la preocupación de que el aumento de impuestos y la guerra comercial global del presidente estadounidense Donald Trump puedan frenar el crecimiento económico. El comité votó 5-4 a favor del recorte.

El recorte de tasas es el quinto del banco desde agosto pasado, cuando los responsables de la política comenzaron a reducir los costos de los préstamos desde un máximo de 16 años de 5,25%. La tasa clave, un referente para hipotecas así como para préstamos al consumidor y empresariales, está ahora en el nivel más bajo desde marzo de 2023.

"Habrá esperanzas de que si los préstamos se vuelven más baratos, ayudará a impulsar la confianza de los consumidores y las empresas, pero queda un largo camino por recorrer", afirmó Susannah Streeter, jefa de dinero y mercados en Hargreaves Lansdown, antes de la decisión. "Mientras tanto, la especulación sobre posibles aumentos de impuestos en el Presupuesto de Otoño puede mantener cautelosos a los hogares y las empresas, dada la incertidumbre sobre dónde pueden recaer las cargas adicionales".

Los responsables de la política decidieron recortar las tasas a pesar de que los precios al consumidor aumentaron un 3,6% en los 12 meses hasta junio, significativamente por encima del objetivo del 2% del banco.

El banco indicó que el reciente aumento en los precios al consumidor se debió en gran medida a incrementos temporales en los costos de alimentos y energía, y que la inflación debería comenzar a caer más adelante este año después de alcanzar un pico de alrededor del 4%. La inflación debería alinearse con el objetivo para el segundo trimestre de 2027, dijo el banco.

En este contexto, los responsables de la política se enfrentaron a preocupaciones sobre la lenta economía.

El banco estimó que el crecimiento económico se desaceleró al 0,1% en el segundo trimestre de 2025, desde el 0,7% en los primeros tres meses del año. Se espera que el producto interno bruto crezca un 0,3% en el tercer trimestre, señaló la institución.

"Hay ligeramente más riesgos a la baja para la actividad", estimó el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, a los periodistas después de que se anunciara la decisión sobre la tasa. "El crecimiento económico es moderado, el mercado laboral continúa aflojándose y el crecimiento del consumo puede tardar más en recuperarse".

El Instituto Nacional de Investigación Económica y Social, un grupo de expertos independiente, declaró a principios de esta semana que el gobierno podría verse obligado a aumentar los impuestos más adelante este año debido a la desaceleración del crecimiento, el aumento de los costos de los préstamos y la presión para aumentar el gasto.

La tasa de desempleo de Gran Bretaña subió al 4,7% en los tres meses hasta mayo, el nivel más alto en cuatro años, lo que indica que los aumentos de impuestos anteriores y la incertidumbre sobre la economía global están afectando a los empleadores.

La jefa del Tesoro del Reino Unido, Rachel Reeves, aseguró que el gobierno está trabajando para fomentar el crecimiento económico a largo plazo invirtiendo en infraestructura, negociando acuerdos comerciales internacionales y trabajando para hacer de Gran Bretaña un centro para el desarrollo de inteligencia artificial y otras tecnologías innovadoras.

Reeves y el primer ministro Keir Starmer han buscado evitar aumentos de impuestos impopulares y recortes de gastos con políticas diseñadas para estimular el crecimiento económico y aumentar los ingresos fiscales desde que asumieron el cargo en julio de 2024.

"Este quinto recorte de la tasa de interés desde las elecciones es una buena noticia, ayudando a reducir el costo de las hipotecas y los préstamos para familias y empresas", dijo Reeves en un comunicado.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.