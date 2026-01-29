Bajan levemente solicitudes de beneficios por desempleo en EEUU

Las solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos disminuyeron modestamente la semana pasada, manteniéndose en niveles históricamente saludables a pesar de los recientes anuncios de despidos por parte de grandes corporaciones.

Las solicitudes de ayuda por desempleo para la semana que terminó el 24 de enero cayeron en 1.000, situándose en 209.000 desde la cifra de la semana anterior, que fue revisada al alza en 10.000, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Los analistas encuestados por la firma de datos FactSet esperaban 205.000 nuevas solicitudes.

Las solicitudes de beneficios por desempleo se consideran representativas de los despidos y son un indicador casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

El promedio de cuatro semanas de solicitudes de desempleo, que equilibra algunas de las subidas y bajadas semanales, aumentó en 2.250, alcanzando 206.250.

El número total de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo para la semana anterior que terminó el 17 de enero cayó en 38.000, situándose en 1,83 millones, informó el gobierno. Es la cifra más baja desde el 21 de septiembre de 2024.

