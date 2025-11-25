Aumentan ventas minoristas en EEUU a pesar de efectos de aranceles

Las ventas minoristas aumentaron a un ritmo mejor de lo esperado en agosto respecto a julio ayudados por las compras escolares, incluso cuando los aranceles del presidente Donald Trump comienzan a afectar el mercado laboral y a provocar aumentos de precios.

Las ventas minoristas aumentaron un 0,6% el mes pasado respecto a julio, cuando las ventas subieron un 0,6% revisado, según el informe del Departamento de Comercio. En junio, las ventas minoristas aumentaron un 0,9%, indicó la agencia gubernamental.

El desempeño de agosto, anunciado el martes, probablemente también fue ayudado por los continuos esfuerzos de los estadounidenses por comprar cosas antes de los efectos anticipados de los aranceles.

Los aumentos en las ventas siguieron a dos meses consecutivos de disminuciones en el gasto en abril y mayo.

Excluyendo las ventas de automóviles, que han sido volátiles desde que Trump impuso aranceles a muchos autos fabricados en el extranjero, las ventas minoristas aumentaron un 0,7% en agosto. Las ventas en concesionarios de vehículos y repuestos aumentaron un 0,5%.

Los datos mostraron un gasto sólido en otras varias categorías. Los negocios en tiendas de electrónica y electrodomésticos aumentaron un 0,3%, mientras que los minoristas en línea vieron un aumento del 2%. Los negocios en tiendas de ropa y accesorios aumentaron un 1%.

El consumo en restaurantes, el único componente de servicios dentro del informe de la Oficina del Censo y un barómetro del gasto discrecional, aumentó un 0,7%. Los negocios en tiendas de muebles y artículos para el hogar disminuyeron un 0,3%.

Una categoría de ventas que excluye sectores volátiles como el gas, los automóviles y los restaurantes aumentó el mes pasado un 0,7% respecto al mes anterior. La cifra alimenta la estimación de consumo de la Oficina de Análisis Económico y es una señal de que los consumidores todavía están gastando en algunos artículos discrecionales.

"Esta es una evidencia adicional de que no deberíamos subestimar la fortaleza del consumidor", escribió Ted Rossman, analista senior de la industria en Bankrate. "Las compras escolares fueron un tema clave en agosto, como lo demuestran las fuertes ventas de ropa y electrónica".

Los datos minoristas del gobierno no están ajustados por inflación, que aumentó un 0,4% de julio a agosto, según el último informe del gobierno. Eso fue más rápido que el ritmo del 0,2% del mes anterior. Así que eso también podría haber inflado las cifras de ventas.

Los precios al consumidor aumentaron un 2,9% en agosto respecto al año anterior, dijo el Departamento de Trabajo la semana pasada, frente al 2,7% del mes anterior y el mayor salto desde enero. Excluyendo las categorías volátiles de alimentos y energía, los precios básicos aumentaron un 3,1%, el mismo que en julio. Ambas cifras están por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Las ventas minoristas junto con una inflación más alta, así como el aumento en las solicitudes de ayuda por desempleo, crean un panorama complicado de la economía. Dichos datos ponen a la Reserva Federal en una posición cada vez más difícil mientras se prepara para recortar las tasas en su reunión de esta semana, declararon economistas.

A principios de este mes, el Departamento de Trabajo informó que los empleadores en Estados Unidos —empresas, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro— agregaron 22.000 empleos el mes pasado, por debajo de los 79.000 en julio y muy por debajo de los 80.000 que los economistas esperaban.

Carl B. Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics, señaló que el aumento en las ventas minoristas "no será suficiente sorpresa para impedirle a la Fed recortar las tasas esta semana, pero le da razón al mensaje agresivo del presidente de esa institución de que un recorte de tasas adicional no está asegurado".

Grandes minoristas, incluidos Walmart, Macy's y Best Buy, informaron recientemente sus resultados trimestrales, subrayando que la gente sigue comprando, pero es más selectiva. Algunos han aumentado los precios, pero muchos han descrito los aumentos como modestos.

Aún así, hasta ahora, los compradores no han sentido el gran impacto que algunos economistas predijeron a principios de año, ya que muchos minoristas ordenaron productos antes de los aranceles y absorbieron gran parte de los costos a medida que llegaban, preocupados por trasladar cualquier aumento de precios.

Los aumentos de precios también han sido lo suficientemente graduales como para amortiguar los cambios en el comportamiento del consumidor, dijo el mes pasado el CEO de Walmart, Doug McMillon, a los analistas.

Pero Walmart y otros dijeron que esperan ver un aumento en los costos a medida que reponen inventario a niveles posteriores a los aranceles.

El fabricante de joyas Pandora no ha anunciado aumentos de precios específicos, pero el CEO Alexander Lacik señaló en una llamada con analistas el mes pasado que la compañía está monitoreando el escenario.

Señaló que "el consumidor en Estados Unidos eventualmente tendrá que soportar el peso de estos aranceles", pero agregó, "no es solo en joyería, es en muchas categorías de productos. Así que la gran incógnita es qué pasa con la inflación en Estados Unidos, las tasas de desempleo, todo tipo de otros impulsores macroeconómicos, y creo que esto está por venir".

Matt Priest, presidente y CEO del grupo comercial Footwear Distributors and Retailers of America, dijo a los periodistas el lunes que los miembros están comenzando a trasladar los aumentos de precios a los compradores. Sus miembros habían pagado previamente un total de 3.000 millones de dólares en aranceles anualmente durante años; ese número ahora está en camino de alcanzar los 5.000 millones para fin de año. Advirtió que los zapatos de mujer serán los primeros en verse afectados.

"Los zapatos de mujer están más orientados a la moda", sostuvo Priest. "Nuestra capacidad para anticipar productos de mujer basados en tendencias de moda fue limitada, y por eso estamos viendo que esos aumentos comienzan a afectar a los consumidores primero".

