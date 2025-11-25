Agencia de la ONU estima que el norte de Nigeria experimentará un hambre sin precedentes para 2026

Un aumento en los ataques milicianos en el norte de Nigeria está "llevando el hambre a niveles nunca antes vistos" y se espera que resulte en los peores niveles de inseguridad alimentaria en África el próximo año, según un informe del Programa Mundial de Alimentos publicado el martes.

La agencia alimentaria de las Naciones Unidas proyectó que 35 millones de personas probablemente experimenten hambre severa en Nigeria para 2026, la cifra más alta en el continente y la mayor desde que la agencia comenzó a registrar datos en Nigeria.

El PMA también predijo que al menos 15.000 personas en el estado de Borno, el epicentro de la crisis de seguridad de Nigeria, experimentarán hambre catastrófica, incluidas condiciones similares a la hambruna el próximo año. La situación en Borno será clasificado como Fase 5, la categoría más alta de inseguridad alimentaria de la agencia, similar a lo que se ha visto en algunas partes de Gaza y Sudán.

“El norte de Nigeria está experimentando la crisis de hambre más severa en una década, con las comunidades rurales agrícolas siendo las más afectadas”, afirmó el PMA en un comunicado.

Los ataques generalizados por parte de varios grupos armados han disuadido a los agricultores de utilizar sus tierras, dijeron los funcionarios.

En octubre, la filial de Al Qaeda Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin se responsabilizó de su primer ataque en Nigeria, sumándose a la lista de grupos armados que cometen ataques en el país.

Más de 300 estudiantes y 12 profesores fueron secuestrados de una escuela en el estado de Níger el 21 de noviembre, apenas cuatro días después de que otros 25 escolares fueran secuestrados a 170 kilómetros (106 millas) de distancia en el vecino estado de Kebbi.

Nigeria también se ha visto gravemente afectada por una reducción masiva de la asistencia alimentaria de la ONU tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de recortar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

El recorte de USAID detuvo la financiación al PMA, que dijo que se quedará sin recursos para asistencia alimentaria y nutricional de emergencia en diciembre. Nigeria es uno de los pocos otros países en la región donde el recorte ha profundizado la crisis alimentaria. En julio, la agencia suspendió la asistencia alimentaria en toda África Occidental y Central.

"Sin financiación confirmada, millones se quedarán sin apoyo en 2026, alimentando la inestabilidad y profundizando una crisis que el mundo no puede permitirse ignorar", indicó la agencia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.