El precio promedio del galón de gasolina sube 11 centavos a $3,11 dólares en EEUU

El precio promedio del galón de gasolina subió 11 centavos de la noche a la mañana a 3,11 dólares en Estados Unidos, según el club automovilístico AAA.

Los precios de la gasolina ya estaban aumentando antes de que Estados Unidos lanzara ataques contra Irán, mientras las refinerías cambian a mezclas de combustible de verano, pero los futuros del crudo han subido con fuerza esta semana debido a la guerra.

Los futuros del petróleo se dispararon el martes a niveles no vistos en más de un año, después de que Irán respondió a los ataques de Israel y Estados Unidos, incluido un ataque con dron contra la embajada estadounidense en Arabia Saudí.

El crudo estadounidense WTI subió 8,6% hasta 77,36 dólares por barril.

El crudo Brent, el estándar internacional, subió 6,7% hasta 81,29 dólares por barril. Los precios mundiales del petróleo subieron al inicio de la semana ante la preocupación de que la guerra obstruya el flujo global de crudo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.