Nuevos datos muestran que mercado laboral de EEUU fue más débil de lo pensado en 2024 y este año

El mercado laboral de Estados Unidos fue mucho más débil en 2024 y a principios de este año de lo que se informó originalmente, lo que aumenta las preocupaciones sobre la salud de la economía.

El Departamento de Trabajo informó que los empleadores añadieron 911.000 empleos menos de lo que se había reportado originalmente desde abril de 2024 hasta marzo.

El departamento emite las llamadas revisiones de referencia cada año. Están destinadas a contabilizar mejor las nuevas empresas y aquellas que han cerrado. Los números emitidos el martes son preliminares. Las revisiones finales se publicarán a principios del próximo año.

El año pasado, las revisiones mostraron 818.000 empleos menos desde abril de 2023 hasta marzo de 2024. Entonces, el candidato presidencial Donald Trump declaró que los números habían sido manipulados para ocultar la debilidad económica y ayudar a los demócratas en las elecciones de 2024. Sin embargo, no explicó por qué el gobierno publicaría los números revisados dos meses y medio antes de que los votantes acudieran a las urnas.

