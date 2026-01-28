Presidente de Cuba encabeza tradicional manifestación de jóvenes en homenaje a héroe nacional Martí

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel encabezó el martes por la noche una multitudinaria marcha juvenil que cada año conmemora el natalicio del héroe patrio José Martí.

Este año la manifestación coincide con una tensa situación nacional y regional, pues la isla afronta una fuerte crisis económica al tiempo que enfrenta las amenazas de Estados Unidos y su presidente Donald Trump, quien busca asfixiar a la nación caribeña.

Díaz-Canel llegó a la escalinata de la Universidad de La Habana adonde se encendieron miles de antorchas caseras confeccionadas por jóvenes de la educación media y superior. Posteriormente, marchó por varias cuadras.

“Este no es un acto de nostalgia, es un llamado a la acción”, dijo Litza Elena González Desdín, presiente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), la organización juvenil cercana al gobierno y que tuvo a su cargo las palabras centrales y la organización de la marcha.

González hizo hincapié sobre la retórica hostil de Trump contra Cuba que se incrementó tras un operativo que capturó en Venezuela al entonces presidente Nicolás Maduro, un férreo aliado político y comercial de la isla.

Trump exigió a la isla cumplir con sus exigencias de un cambio de modelo político antes de que sea demasiado “tarde”. Incluso, el martes aseguró que la isla estaba cerca del colapso.

“Levanto mi voz para decir que no aceptamos cadenas nuevas ni viejas. Que nuestra generación, como aquella que hace 73 años… no se rinde ni se vende”, expresó González.

La Marcha de las Antorchas es considerada una las más icónicas efemérides isleñas y se realiza los 27 de enero para recordar tanto a Martí, como a la primera de estas manifestaciones encabezada por Fidel Castro en 1953, poco antes del asalto al Cuartel Moncada e iniciar el proceso revolucionario que triunfó en 1959 y dio comienzo a la revolución.

Los presentes cantaron el himno nacional y se colocó una ofrenda de flores blancas frente al monumento al líder comunista José Antonio Mella.