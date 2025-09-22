Algoritmo de TikTok será licenciado a empresa conjunta en EEUU liderada por Oracle y Silver Lake

El gigante tecnológico Oracle encabezará la supervisión estadounidense sobre el algoritmo y la seguridad subyacente de la popular plataforma de videos TikTok, según los términos de un acuerdo presentado el lunes por el gobierno del presidente Donald Trump.

Todos los detalles finales aún deben ultimarse entre varios socios de la empresa conjunta que incluirán a Oracle, la firma de inversión Silver Lake Partners y posiblemente dos multimillonarios: el magnate de los medios Rupert Murdoch y el pionero de las computadoras personales Michael Dell. El gobierno de Estados Unidos no tendría participación en la empresa conjunta ni formaría parte de su junta directiva, según un alto funcionario de la Casa Blanca.

Se espera que Trump emita una orden ejecutiva esta semana que declare que los términos del acuerdo cumplen con las preocupaciones de seguridad establecidas por la ley, dijo el alto funcionario de la Casa Blanca. China aún necesita aprobar la propuesta marco, y cualquier acuerdo final aún requeriría aprobación regulatoria.

La propuesta tiene como objetivo resolver un prolongado plan para arrebatar las operaciones de TikTok en Estados Unidos de su empresa matriz con sede en Beijing, ByteDance, debido a cuestiones de seguridad nacional.

Por ahora, las dos partes están avanzando en un acuerdo marco que requiere que un consorcio de inversores, incluidos Oracle y Silver Lake, se haga cargo de las operaciones de TikTok en Estados Unidos en un proceso que podría no completarse sino hasta principios del próximo año, según un cronograma presentado el lunes por el gobierno de Trump. Eso podría significar que la desinversión de TikTok no se completaría sino hasta un año después de que se suponía que iba a ser prohibida bajo una ley que tenía apoyo bipartidista pero que fue repetidamente eludida por Trump.

Bajo los términos actuales de la propuesta, la nueva empresa conjunta de Estados Unidos recibiría una copia con licencia del algoritmo de recomendación que mantiene a los usuarios de TikTok desplazándose interminablemente a través de clips en sus teléfonos. Oracle revisaría, monitorearía y protegería los datos de Estados Unidos que fluyen a través del servicio.

Funcionarios estadounidenses han advertido previamente que el algoritmo de ByteDance es vulnerable a la manipulación por parte de las autoridades chinas, quienes pueden usarlo para moldear el contenido en la plataforma de una manera que es difícil de detectar.

"No estaría en cumplimiento si el algoritmo es chino. No puede haber ningún algoritmo compartido con ByteDance", señaló un portavoz de la Comisión Selecta sobre China de la Cámara de Representantes.

El algoritmo ha sido un tema central en el debate de seguridad sobre TikTok. China anteriormente mantenía que el algoritmo debía permanecer bajo control chino por ley. Pero una regulación de Estados Unidos aprobada con apoyo bipartidista decía que cualquier desinversión de TikTok debe significar que la plataforma corte lazos con ByteDance, específicamente el algoritmo.

Aunque los detalles siguen siendo vagos, un funcionario del gobierno de Trump dijo que la copia con licencia sería "reentrenada" con datos de Estados Unidos para asegurarse de que el sistema "se comporte adecuadamente".

Eso hace que no esté claro si la versión estadounidense de TikTok se verá diferente de lo que los usuarios están viendo en el resto del mundo. Cualquier cambio notable realizado en el servicio de una plataforma de redes sociales aumenta el riesgo de alienar a su audiencia, dijo Jasmine Enberg, analista de la firma de investigación eMarketer.

"Las redes sociales son tanto sobre la cultura como sobre la tecnología, y el cómo los usuarios recibirán la nueva propiedad y potencialmente una nueva versión de la aplicación sigue siendo una pregunta abierta", señaló Enberg.

En una rueda de prensa el lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el cambio de control no cambiará la experiencia. "Los usuarios de TikTok en Estados Unidos podrán ver videos publicados por usuarios en otros países y viceversa", aseveró.

En un ejemplo notable de cómo un cambio de control puede remodelar una plataforma de redes sociales que alguna vez fue popular, el multimillonario Elon Musk provocó una reacción casi inmediata después de comprar Twitter por 44.000 millones de dólares hace casi tres años.

Musk hizo cambios extremadamente visibles, incluyendo abandonar la marca Twitter y cambiar su nombre a X. Los cambios que ocurren gradualmente mientras se alimentan diferentes datos en la copia estadounidense del algoritmo de TikTok podrían ser sutiles e imperceptibles para la mayoría de su audiencia.

Lo que está claro, por ahora, es que tanto Oracle como Silver Lake serán actores importantes en el futuro de TikTok en Estados Unidos si el acuerdo se concreta.

Silver Lake se ha centrado durante mucho tiempo en acuerdos tecnológicos, incluidas adquisiciones pasadas de Dell Computer y el ahora desaparecido servicio de videollamadas Skype. Michael Dell, quien fundó Dell Computer, ahora podría ser uno de los inversores en la empresa conjunta de Estados Unidos que supervisa TikTok, según lo que Trump dijo a Fox News en una entrevista reciente. Trump también mencionó a Murdoch, cuya compañía posee Fox News, como un posible inversor en la empresa conjunta.

Otros medios han informado que otro multimillonario, Marc Andreessen, está compitiendo por involucrarse en el grupo de inversores. Andreessen también estuvo involucrado en la adquisición de Skype por parte de Silver Lake en 2009.

Se espera que ByteDance tenga una participación del 20%, o menor, en la empresa conjunta de Estados Unidos, cuya junta será controlada por los inversores estadounidenses. ByteDance estará representada por una persona en la junta, pero ese individuo será excluido del comité de seguridad de TikTok.

Liedtke informó desde San Ramón, California.

