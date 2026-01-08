Agricultores bloquean carreteras en Grecia en protesta por costos crecientes y acuerdo UE-Mercosur

Agricultores y ganaderos en Grecia intensificaron sus protestas a nivel nacional el jueves, lanzando un bloqueo de 48 horas de las principales autopistas, cruces y estaciones de peaje debido al aumento de los costos de producción y un controvertido acuerdo comercial de la Unión Europea con naciones sudamericanas.

Hileras de tractores llenaron rutas clave en todo el país, deteniendo todo el tráfico excepto los vehículos de emergencia. La policía dirigió el tráfico a rutas secundarias cuando fue posible y no intervino para contrarrestar los bloqueos.

Sin embargo, el gobierno conservador del país ha advertido que no tolerará bloqueos más prolongados.

La principal autopista del país que conecta Atenas con la ciudad norteña de Salónica fue cerrada en ambas direcciones en varios puntos, mientras los productores exigían un mayor apoyo estatal y el rechazo al acuerdo UE-Mercosur.

“Hemos llegado al límite. Nos quedaremos aquí el tiempo que sea necesario para apoyar a nuestras familias. Nos han llevado a la desesperación”, dijo Yiannis Baritas, un agricultor de col y padre de cinco hijos, en un bloqueo en el sur de Grecia.

Las protestas, que comenzaron en noviembre, se centraron inicialmente en el aumento de los costos de producción, agravados por una serie de crisis: un escándalo de fraude de subsidios que retrasó pagos legítimos y un brote de viruela ovina y caprina.

El gobierno anunció el miércoles concesiones tardías para intentar frenar las últimas protestas, incluyendo tarifas de electricidad más baratas para los agricultores y reembolsos de impuestos sobre el combustible.

El acuerdo comercial propuesto con Mercosur crearía una vasta zona de libre comercio entre Europa y naciones sudamericanas como Brasil y Argentina. Los agricultores europeos temen que inundaría el mercado con importaciones más baratas, lo que ha provocado protestas en otros países de la UE también, incluyendo en Francia el jueves.

“Si este acuerdo se lleva a cabo, la agricultura griega está acabada”, dijo Vangelis Roubis, un organizador de la protesta, a The Associated Press a las afueras de la ciudad sureña de Halkida.

"Grecia depende de la agricultura y el turismo. No tenemos industria pesada como Alemania o Francia. Los costos de producción aquí son un 300% más altos que en América Latina", indicó.

Roubis puso las papas como ejemplo: los agricultores griegos necesitan de 35 a 40 centavos por kilogramo para cubrir costos, en comparación con aproximadamente 10 centavos en Brasil.

“Queremos que Grecia se una al bloque de naciones de la UE que rechaza este acuerdo”, añadió.

Kantouris informó desde Malgara, Grecia. Thanassis Stavrakis y Lefteris Piratakis en Kastro, Grecia, contribuyeron.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.