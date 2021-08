Nanci Griffith, la cantante y compositora popular ganadora de un Grammy, murió a los 68 años.

La cantautora tejana era conocida por canciones como “Love at the Five y Dime”, que celebraba al sur.

Una declaración del representante de Griffith al Associated Press confirmó la noticia de su muerte. No se reveló ninguna causa.

"Era el deseo de Nanci que no se hicieran más declaraciones formales o comunicados de prensa durante una semana después de su fallecimiento", dijo Gold Mountain Entertainment en un comunicado.

Griffith, la menor de tres hermanos, nació en Seguin, Texas, el 6 de julio de 1954. Su familia se mudó a Austin poco después. Su padre, Marlin Griffiths, era artista gráfico y cantante de cuarteto de barbería, su madre Ruelene era agente inmobiliaria y actriz aficionada. Sus padres se divorciaron en 1960.

Griffith comenzó su carrera como cantante presentándose en un café local, a los 12 años. Su padre la llevó a ver a Townes Van Zandt cuando era una adolescente y ella recordó estar "asombrada por su elocuencia y sus letras", le dijo a Texas Monthly en una entrevista de 1999.

Su álbum debut, There’s a Light Beyond These Woods, fue lanzado en 1978, con una portada diseñada por el padre de Griffith. La canción principal de su tercer álbum, Once in a Very Blue Moon, fue versionada por Dolly Parton para su disco de 1985, Real Love.

Entre las canciones más conocidas de Griffith estaba "From a Distance", que luego fue versionada por artistas como Bette Midler y Cliff Richard.

Entre los que rindieron tributo a la cantante se encuentra el editor ejecutivo de Texas Monthly, Michael Hall, quien compartió la entrevista que le hizo a Griffith en 1999.

“Podría ser sensible y de piel delgada, también una intérprete matizada”, escribió. "Townes Van Zandt dijo que su versión de ‘Tecumseh Valley’ fue ‘la mejor versión de cualquiera de mis canciones’".

Griffith fue diagnosticada con cáncer al menos dos veces, primero con cáncer de mama en 1996 y nuevamente, esta vez con cáncer de tiroides, en 1999.