Cameron Diaz ha explicado su decisión de alejarse de la actuación, diciendo que su carrera cinematográfica le impedía manejar otras partes de su vida.

La actriz, de 48 años, es conocida por películas como There’s Something About Mary, Charlie’s Angels y The Holiday. Su última película fue la adaptación de Annie de 2014, en la que interpretó a Hannigan.

Hablando con el actor y comediante Kevin Hart en su nuevo programa de entrevistas, Hart to Heart, ella dijo: "Cuando haces algo a un nivel realmente alto durante un largo período de tiempo, cuando eres la persona que entrega una cosa, eres la persona en la pantalla, todas las partes de ti que no lo son tienen que ser entregadas a otras personas".

Ella dijo que esto incluía "diferentes partes de mi vida, mi hogar, todos los aspectos, desde las finanzas, solo la gestión de mí como ser humano, no yo como Cameron Diaz la máquina".

Díaz agregó: “Para mi yo personal y espiritual, me estaba dando cuenta de que esa parte de mí que funcionaba a un alto nivel no era suficiente. Es divertido de hacer, me encanta, me encanta actuar, podría hacerlo por siempre, a veces siento que tengo energía e inercia ilimitadas.

"Simplemente miré a mi alrededor y había tantas partes de mi vida que no estaba tocando y que no estaba manejando, y realmente no podía manejar, porque todo era tan enorme".

Díaz dijo que llegó a esta conclusión cuando tenía alrededor de 40 años y le dio la oportunidad de reevaluar todos los aspectos de su vida.

Ella agregó: “Tengo muchos amigos geniales y personas increíbles que me apoyaron durante tanto tiempo, y creo que se trata de las personas que tienes en tu vida que te ayudan a mantener las cosas en movimiento.

“Tuve algunas personas increíbles, pero tuve otras personas que no siempre estaban sirviendo a mis mejores intereses, pero no tienes tiempo para resolver esas cosas si solo vas a ciegas, estás en el túnel. Para mí, realmente quería hacer mi vida más manejable. Mi rutina en un día es literalmente lo que puedo hacer por mí misma. Es la mejor sensación, me siento completa".

Leer más: Cómo desbloquear más películas en Disney Plus

Díaz, quien está casada con la estrella de Good Charlotte, Benji Madden, con quien le dio la bienvenida a su hija Raddix en diciembre de 2019, dijo: “Conocí a mi esposo, comenzamos una familia, todas las cosas para las que no tenía tiempo antes, y no solo el tiempo para sino el espacio para tomar las decisiones, la decisión correcta para mí en ese momento".

Informes adicionales de Press Association