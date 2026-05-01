El hundimiento del superyate Bayesian “no fue causado por la tormenta”, según un informe preliminar

Según informes, una investigación determinó que el hundimiento del superyate Bayesian frente a la costa de Sicilia no se debió a una tormenta, como se sospechaba inicialmente.

El Bayesian, de 56 metros (184 pies) de eslora, se hundió frente a la costa de la isla italiana el 19 de agosto de 2024 y causó la muerte de siete personas, entre ellas el multimillonario británico y empresario tecnológico Mike Lynch y su hija de 18 años.

Según las conclusiones a las que tuvo acceso Sky News, la fiscalía italiana determinó que la tormenta no fue la causante del incidente.

Las condiciones meteorológicas el día del incidente fueron “poco más que una ráfaga de viento, un aumento repentino de la velocidad del viento que precede a las tormentas eléctricas y los aguaceros”, lo cual debería haber sido manejable para la tripulación del barco.

Los hallazgos preliminares sugieren que se cree que el yate se hundió debido a acciones indebidas de la tripulación y a que subestimaron las condiciones meteorológicas, al no activarse correctamente ciertos dispositivos de seguridad.

La investigación también está explorando la posibilidad de que se hayan cometido presuntos delitos, entre ellos naufragio por negligencia y múltiples cargos de homicidio involuntario contra el capitán del yate y dos de sus tripulantes.

Los fabricantes del yate, los fiscales italianos, los investigadores marítimos británicos y los supervivientes presentaron diferentes versiones sobre por qué la embarcación se hundió tan repentinamente.

open image in gallery Se transportó el superyate hacia la superficie cerca del pueblo pesquero de Porticello, en Sicilia, en junio de 2025 ( PA )

El pasado mes de mayo, un informe preliminar sobre el hundimiento, publicado por la Subdivisión de Investigación de Accidentes Marítimos (MAIB), reveló que vientos de 63,4 nudos (73,0 mph) de través del yate fueron suficientes para volcarlo.

Se pensaba que los fuertes vientos habían sido suficientes para volcar la embarcación, lo que provocó que los pasajeros cayeran al mar.

El informe sugería que la estructura podría haber comprometido la estabilidad de la embarcación en “modo motor”, vulnerabilidades que no estaban incluidas en el manual de estabilidad del yate.

El informe de la MAIB también puso en duda las afirmaciones realizadas por el constructor de yates The Italian Sea Group, al concluir que el Bayesian volcaba con una escora de 70,6 grados, contrariamente a lo que afirmaba el constructor, según el cual podía recuperarse a partir de los 73 grados.

Giovanni Costantino, jefe de TISG, describió el yate como “insumergible” y afirmó que la tripulación debió haber dejado puertas o escotillas abiertas, permitiendo la entrada de agua.

open image in gallery Mike Lynch con su hija Hannah, que también falleció en el barco cuando este se hundió ( Foto cedida por la familia )

El Bayesian fue recuperado del mar 10 meses después de su hundimiento, tras una operación que costó varios millones de libras.

En el momento del hundimiento, había 22 personas a bordo. Un funcionario de la guardia costera en Palermo declaró que se esperaba mal tiempo, pero no de la magnitud que se registró, con vientos de hasta 145 km/h ese día.

Las investigaciones posteriores determinaron que la embarcación fue alcanzada por un mesociclón, que es un tipo de tormenta eléctrica giratoria y potente que puede producir tornados o ráfagas de viento extremas.

La esposa de Lynch, Angela Bacares, también se encontraba a bordo de la embarcación y logró escapar. Declaró a los médicos que, a las 4 de la madrugada, el barco se inclinó y ella y su marido se despertaron.

Entre las demás víctimas se encontraban el chef del yate, Recaldo Thomas, y el presidente de Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, y su esposa, Judy Bloomer.

Traducción de Olivia Gorsin