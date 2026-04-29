Los cuerpos de las víctimas del submarino Titan fueron devueltos como “lodo en dos cajas”, revela la madre

Los restos del padre y el hijo británicos que murieron en el desastre del sumergible Titan fueron devueltos como “lodo en dos pequeñas cajas”, según reveló su desconsolada madre.

El empresario Shahzada Dawood, de 48 años, y su hijo Suleman Dawood, de 19, se encontraban entre las cinco personas que murieron cuando el buque Oceangate implosionó en su viaje hacia los restos del Titanic en junio de 2023.

En su primera entrevista desde la catástrofe, Christine Dawood declaró a The Guardian : “No recuperamos los cuerpos hasta nueve meses después. Bueno, cuando digo cuerpos, me refiero a los restos que quedaron. Venían en dos cajas pequeñas, como cajas de zapatos”.

Según declaró, “no encontraron mucho” de los restos de su familia, que fueron recuperados del fondo marino, separados y sometidos a pruebas de ADN por la Guardia Costera de Estados Unidos.

“Tienen una gran pila que no pueden separar, todo ADN mezclado, y me preguntaron si yo también quería un poco. Pero dije que no, solo lo que ustedes saben que es Suleman y Shahzada”.

El sumergible Titan llevaba a su marido y a su hijo a ver los restos del Titanic en el fondo del Atlántico Norte. La señora Dawood tenía previsto ir ella misma, pero le dio su billete a su hijo.

Cuando se supo que el sumergible había desaparecido, la búsqueda se convirtió en un fenómeno mundial. Pronto se supo que el casco había fallado tres horas después de iniciar la inmersión y que la embarcación había implosionado instantáneamente.

open image in gallery Christine Dawood afirma que tardó nueve meses en recuperar los cuerpos de su marido y su hijo ( Sky News )

“Lo primero que pensé fue: gracias a Dios”, declaró Dawood al periódico. “Cuando dijeron que era catastrófico, supe que Shahzada y Suleman ni siquiera lo sabían. Un momento estaban allí y al siguiente ya no. Saber que no sufrieron fue muy importante. Ya no están, pero la forma en que se fueron hace que, de alguna manera, sea más llevadero”.

Un informe de la investigación realizada por la Guardia Costera de Estados Unidos sobre el incidente concluyó que Rush ignoró datos cruciales y que su negligencia contribuyó a la muerte de las personas a bordo. Asimismo, determinó que su desaparición e implosión eran evitables.

Si Rush hubiera sobrevivido, probablemente se habría enfrentado a un proceso penal.

“Desde el principio, tuve muchos motivos para odiar Stockton, pero ¿eso realmente me ayuda?”

open image in gallery Shahzada y Suleman Dawood sonríen en la última foto tomada antes de su fatídica inmersión a bordo del submarino Titan ( Sourced )

“Murió con ellos. Si me enfado con él, le doy poder, y me niego a hacerlo. Seguro que dirán que soy ingenua, pero si me pongo a analizarlo todo, ¿a dónde me lleva eso? Así que elijo mi propio camino… no la felicidad, sino… me elijo a mí misma cada día. Si no, no estaría aquí”.

Añadió: “Es muy difícil. Ser fuerte no significa que no lo estés sintiendo”.

Según declaró a The Guardian, había habido días en que los ataques de pánico la paralizaban por completo, y las luces le parecían demasiado brillantes y cualquier sonido, demasiado fuerte.

“Aprendí a prestar atención al duelo”, dijo. “Así que entro en la habitación de Suleman. A veces encuentro al gato durmiendo en su almohada y me siento en la cama y dejo que el dolor aflore. Y después de un tiempo, puedo dejar el dolor a un lado hasta que vuelva a ser demasiado intenso. Trabajé mucho en mi duelo por Suleman, pero apenas ahora estoy empezando a llorar por mi esposo. En público, siempre se les presenta juntos, pero son dos relaciones diferentes. Dos dolores muy diferentes”.

Traducción de Olivia Gorsin