Richard Branson, fundador de Virgin Group, anuncia la muerte de su esposa, Joan Templeman: “Mi mejor amiga”

Joan Templeman, esposa del fundador del conglomerado multinacional Virgin Group, Richard Branson, ha fallecido.

La pareja, que se casó en 1989, tiene dos hijos, Sam y Holly. Otra hija, Clare Sarah, nació en 1979, pero solo vivió cuatro días.

Al anunciar la muerte de su esposa en las redes sociales el martes por la noche, Branson la describió como su “mejor amiga” y su “referente”.

“Se me rompe el corazón al comunicar que Joan, mi esposa y compañera durante 50 años, ha fallecido”, escribió el empresario británico de 75 años.

“Era la madre y abuela más maravillosa que nuestros hijos y nietos podrían haber deseado”, continuó, y añadió: “Era mi mejor amiga, mi roca, mi referente, mi mundo. Te quiero para siempre, Joan”.

El anuncio se produce un día después de que Branson publicara una foto de él y su esposa en Instagram con la leyenda: “Me encanta esta foto de Joan”.

La foto muestra a Branson dando puñetazos al aire, con Joan sonriendo a su lado.

Asimismo, a principios de noviembre, compartió una foto de Joan vestida con un vestido negro y un blazer. Se la vio sonriendo a la cámara mientras su esposo le besaba la cabeza. “Todo el mundo necesita una Joan en su vida”, decía el pie de foto.

open image in gallery Richard Branson (tercero a la derecha) y su esposa Joan Templeman (segunda a la derecha) posan para una foto de familia antes de partir para escalar el Mont Blanc en los Alpes ( Joe Giddens/PA Wire )

En un artículo escrito para el sitio web de Virgin con motivo del 70° cumpleaños de su esposa, el empresario afirmó anteriormente que se había enamorado de Joan “desde el primer momento en que la [vio]”.

Por aquel entonces, ella trabajaba en una tienda de baratijas en Westbourne Grove, Londres, Reino Unido.

Branson relató que había tenido que “merodear insistentemente por la tienda y comprar innumerables objetos”, entre ellos un viejo cartel publicitario, antes de que la pareja empezara a salir.

Su relación comenzó a mediados de los años 70.

En el artículo, el empresario afirmaba que su esposa era una “persona muy reservada” que “siempre [lo había] apoyado mental, emocional y espiritualmente”.

“Como dice el refrán, detrás de cada hombre hay una gran mujer”, agregó.

Traducción de Sara Pignatiello