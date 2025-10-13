Presunta acosadora que afirmó ser Madeleine McCann habría rogado a los padres “hacer una prueba de ADN”

La presunta acosadora de los padres de Madeleine McCann les rogó repetidamente que le hicieran una prueba de ADN y les instó a pensar que la niña británica desaparecida no estaba muerta, en una serie de mensajes de voz escuchados por un jurado.

En el Tribunal de la Corona de Leicester, Inglaterra, se escucharon grabaciones de mensajes que Julia Wandelt (24), natural de Lubin, en el suroeste de Polonia, dejó a Kate McCann el año pasado, audiblemente alterada, a lo largo de varios meses. En un momento dado, preguntó: “¿Y si soy ella?”.

Su coacusada, Karen Spragg (61), se echó a llorar el lunes y tuvo que abandonar el banquillo de los acusados cuando se reprodujeron ante el tribunal las grabaciones de los mensajes de voz dejados por Wandelt a la Sra. McCann.

Se oyó decir a Wandelt, quien estaba con la cabeza gacha mientras los miembros del jurado escuchaban las grabaciones: “Sé que probablemente piensas que Madeleine está muerta. Pues no lo está. Realmente creo que soy ella”.

open image in gallery Julia Wandelt (izquierda) y Karen Spragg niegan un cargo de acoso ( Elizabeth Cook/PA )

“Ayúdame. No creas que Madeleine está muerta. Esta es una oportunidad. Por favor, te lo ruego”, continuó.

“La policía no quiere ayudarme, no quiere ayudar a Madeleine. Todo está lleno de corrupción”, añadió.

“Te prometo que demostraré quién soy, porque sé que quieres a Madeleine”, expresó.

En otro mensaje, decía: “Probablemente creas que Madeleine ya no está viva. Pero, ¿y si soy ella? ¿Y si hay una pequeña posibilidad de que yo sea ella?”.

En otro audio enviado a la Sra. McCann, el tribunal escuchó que Wandelt afirmaba tener una coincidencia de ADN de casi el 70 % con una muestra tomada en el lugar donde desapareció Madeleine en Praia da Luz, Portugal, en 2007.

Los fiscales alegan que la ciudadana polaca difundió el mito de que ella era Madeleine, además de acosar a la Sra. McCann y a su marido Gerry, enviándoles correos electrónicos, haciéndoles llamadas telefónicas y presentándose en su domicilio entre junio de 2022 y febrero de este año.

El tribunal había oído previamente que Wandelt llamó y envió mensajes a Kate McCann más de 60 veces en un solo día de abril del año pasado, incluso sobre sus supuestos recuerdos del secuestro de la niña desaparecida.

En una ocasión, la Sra. McCann recibió cinco mensajes de texto de Wandelt en siete segundos, se dijo al jurado.

El tribunal escuchó que Wandelt dijo en un mensaje a la señora McCann: “Lloro cuando escucho tu voz o cuando te veo”.

“Eres mi mamá. Sabes que soy yo. Sabes que no estoy loca”, agregó.

En otra nota de voz, describió un “ejemplo de lo que [podía] recordar”, sobre una barbacoa cuando era pequeña, con otros niños, y afirmó que había preguntado a la Sra. McCann si podía conseguir una pelota.

El mensaje decía: “Lloro cuando escucho tu voz. Siento una conexión, pero no sé cómo explicarla”.

open image in gallery Karen Spragg es juzgada junto a Julia Wandelt en el Tribunal de la Corona de Leicester, Inglaterra, Reino Unido ( Jacob King/PA )

Luego, añadió: “Siempre he pensado que eres inocente. Siento en mi corazón que no querías que esto sucediera. Sé que la gente te juzga y a mí también”.

“Sé que probablemente ya cerraste este capítulo de tu vida, y que probablemente no quieras abrirlo de nuevo, pero siempre quiero escuchar tu voz”, prosiguió.

En otro audio, Wandelt afirmó tener un recuerdo de “intentar gritar 'mamá, papá'”, y agregó: “No podía decir nada. No podía gritar, no podía hacer nada”.

El jurado escuchó que una noche, Wandelt envió un mensaje a la Sra. McCann a la 1:00 a. m., diciendo: “No entiendo por qué no quieres hacer una prueba de ADN”.

Asimismo, los miembros del jurado escucharon una grabación del Sr. McCann contestando al teléfono una vez el año pasado, cuando le dijo a Wandelt: “Debe haberse equivocado de número”.

En un mensaje de voz posterior, Wandelt dijo: “Sé que fuiste tú, Gerry. Respondiste la llamada. ¿Por qué es tan difícil atender la llamada y hablar conmigo?”.

“No he hecho nada malo. Si buscas a Madeleine, deberías hacer una prueba conmigo”, manifestó.

En otro mensaje de voz, según el tribunal, Wandelt dijo que “lo último” que quería era publicar en las redes sociales su afirmación de que era Madeleine, pero añadió que no le quedaba “más remedio”.

El jurado fue informado de que el día antes de que Wandelt fuera detenida, envió un mensaje a la Sra. McCann que decía: “Te echo de menos. Quiero que se acabe este horror. Por favor, mamá. Julia (Madeleine)”.

Wandelt y Spragg, quienes viven en Cardiff, Gales, Reino Unido, niegan haber acosado a los padres.

El juicio continúa.

Traducción de Sara Pignatiello