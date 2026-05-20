La dieta vegana pudo haber desencadenado delirios que llevaron a una estudiante a quitarse la vida

Una estudiante universitaria se quitó la vida tras desarrollar delirios derivados de una deficiencia de vitamina B12 causada por su dieta vegana, según concluyó una investigación.

Georgina Owen, de 21 años y residente de Saffron Walden, en Essex, comenzó una dieta vegana en 2016 debido a “su preocupación por el medioambiente”.

La forense del área de Cambridgeshire, Elizabeth Gray, señaló que en agosto de 2019, la familia de Owen se dio cuenta de que no había tomado sus suplementos de B12 durante al menos seis meses, algo que la estudiante dijo haber olvidado.

Debía regresar a la Universidad de Swansea el 19 de septiembre de 2019, pero fue encontrada en su domicilio con una nota. Fue reanimada y trasladada al Hospital Addenbrooke de Cambridge, pero falleció el 21 de septiembre.

open image in gallery Georgina Owen, de 21 años, comenzó a seguir una dieta vegana en 2016 por motivos medioambientales ( Getty Images/iStockphoto )

Gray declaró el lunes en una investigación escrita que Owen había “informado a su familia que había comprado un suplemento orgánico de vitamina B12 de Canadá, cuya dosis sería de 1 mg una vez al día, en forma de aerosol oral”.

“La familia de Owen informa que ella había mostrado un comportamiento inusual e impredecible en el período previo a su muerte y proporcionó diarios escritos por ella que, según sugieren, demuestran su comportamiento errático y un deterioro de su salud mental en el período inmediatamente anterior a su fallecimiento”, dijo.

El forense declaró que un psiquiatra concluyó que las anotaciones del diario de Owen, vistas de forma aislada, no proporcionan pruebas de que estuviera planeando quitarse la vida.

Pero el psiquiatra afirmó que su última nota “proporciona evidencia de una posible enfermedad mental y que, según la probabilidad, en el momento en que Owen escribió esta última nota, estaba experimentando delirios” y que “se reconocen las manifestaciones psiquiátricas causadas por la deficiencia de vitamina B12”.

Según el forense, los análisis de sangre revelaron “una deficiencia de vitamina B12, probablemente como consecuencia de la dieta vegana que Owen siguió durante aproximadamente tres años”.

En sus conclusiones, la jueza forense declaró: “Owen falleció... mientras, según la probabilidad, sufría delirios provocados por una deficiencia de vitamina B12 desarrollada como resultado directo de su dieta vegana”.

Según declaró, un informe pericial “concluye que los signos poco claros de deterioro cognitivo, ansiedad, dificultad para tomar decisiones sencillas y fatiga que presentaba Owen, tal como los describió su familia en el período previo a su muerte, sugieren un trastorno psiquiátrico de desarrollo gradual que culminó en las creencias delirantes expresadas en su última carta”.

Según declaró, Owen, que comenzó a estudiar geografía en la Universidad de Swansea en el año académico 2017-2018, fue descrita por la universidad como “vibrante, llena de entusiasmo, apasionada y muy querida por sus compañeros y profesores”.

Tenía previsto regresar a la universidad el 19 de septiembre de 2019, en coche acompañado por su madre, y “había hecho planes para ir a surfear durante el fin de semana”.

La vitamina B12 se encuentra en la carne, el pescado, los huevos, los productos lácteos y los alimentos especialmente enriquecidos.

El sitio web del NHS advierte que una deficiencia puede provocar problemas, incluidos problemas psicológicos, que pueden variar desde depresión o ansiedad leves hasta confusión y demencia, así como cansancio extremo, debilidad muscular y problemas de visión y memoria.

Si resides en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita ayuda de salud mental de inmediato, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita 988lifeline.org para acceder al chat en línea de la Línea de Ayuda para Crisis y Suicidio 988. Esta es una línea de ayuda gratuita y confidencial disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Si te encuentras en otro país, puedes visitar www.befrienders.org para encontrar una línea de ayuda cerca de ti.

Traducción de Olivia Gorsin