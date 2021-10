En un parque industrial anodino junto a la M1, Jenny Sherburn está parada en la cabina portátil que constituye su oficina mirando un puñado de vehículos pesados estacionados.

"Son máquinas de matar", dice con naturalidad la mujer de 53 años. "Si tienes un pequeño accidente en uno de esos, la gente puede morir".

Si bien esto es evidentemente cierto, son 44 toneladas de acero y vidrio atronadores, no es, lo confieso, necesariamente algo que quiera escuchar en este momento.

Porque Jenny dirige WS Sherburns, una escuela de formación de conductores de vehículos pesados con sede en el extenso desarrollo industrial Markham Vale en Derbyshire. Y yo, alguien que nunca ha conducido nada más grande que un Peugeot 208, e incluso eso sin gran distinción, estoy a punto de tener una lección de prueba sobre uno de estos monstruos de 16 metros de largo.

Me pasan una chaqueta fluorescente y las llaves. "Disfrútalo", dice alegremente.

Si esta situación parece vagamente surrealista y, créanme, cuando acelera en algo de la misma longitud y peso que un cachalote, lo es, es una que el gobierno espera que decenas de miles de británicos se inscriban a partir del próximo mes.

En un intento por aliviar la paralizante escasez de transportistas que primero amenazó el suministro de gasolina y ahora amenaza la Navidad, el ministro de Transporte, Grant Shapps, está facilitando la adquisición de una licencia de vehículos pesados.

Quienes deseen capitanear tales buques ya no tendrán que tener un certificado separado para manejar primero camiones rígidos más pequeños. Más bien, a partir del 15 de noviembre, cualquier persona con una licencia de automóvil regular podrá inscribirse para recibir capacitación, realizar su examen y, si aprueba, obtener un trabajo de inmediato en la carretera con el vehículo de clase más grande de todos.

Sin embargo, la seguridad exacta que pueden tener estos cambios sigue siendo un punto discutible.

Paul Mummery, portavoz de la Road Haulage Association, dice que el organismo no tiene preocupaciones porque el "estándar de prueba seguirá siendo el mismo", mientras que United Road Transport Union parece estar satisfecho de que no habrá riesgo adicional.

Aún así...

“No hay nada en este momento que impida que alguien obtenga su licencia de Clase C [para camiones más pequeños] y luego pase directamente a obtener su Categoría C + E [camiones articulados HGV], así que, en teoría, todo lo que esto hace es simplificar eso”, dice Sherburn. “Pero, en realidad, por el momento, la mayoría de los conductores tendrán un par de años [conduciendo camiones más pequeños] antes de ascender. Tienen experiencia en vehículos grandes antes de subir a los más grandes. Entonces, ahora, sí, habrá más personas conduciendo [vehículos pesados] sin esa experiencia".

¿Eso afectará la seguridad? Una pausa. "Bueno, no lo mejorará, ¿verdad?", responde.

Jenny y Paul Sherburn (Independent)

Sentarse dentro de una cabina HGV es estar muy consciente de que de repente eres el jefe de la carretera.

Detrás de su enorme volante, se siente como la bestia que parece desde fuera. Lo admito, no es una sensación desagradable darse cuenta de que podría hacer que todos los demás usuarios de la carretera se dispersen con un simple toque de un indicador. Aunque cuando le menciono esto a Paul Sherburn, el esposo y socio de Jenny, y mi instructor del día, no parece impresionado.

“Ser un buen conductor de vehículos pesados se trata de tener una buena actitud”, me dice el hombre de 53 años. Anotado.

El propio Paul ha conducido camiones articulados, primero como transportista y ahora como instructor, durante 30 años y ha disfrutado de cada momento. “Si te gusta conducir, es el mejor trabajo que hay”, dice el padre de dos hijos. “He estado por toda Europa. ¿Qué mejor manera de ver el mundo que desde tu propio taxi? ".

Sin embargo, a él también le preocupa que, con la escasez de conductores en Reino Unido, estimada en 100 mil, el nuevo sistema de pruebas, así como el aumento de los salarios, pueda atraer a personas inadecuadas.

“Tuvimos un grupo de taxistas aquí hace unas semanas”, dice. “Habían visto los salarios y querían convertirse en camiones. Pero, aparte del salario, ¿estaban sus corazones en ello? ¿Habían pensado en todas las responsabilidades que conlleva conducir algo como esto? ¿De estar lejos de casa? No estoy muy seguro. Y eso es importante porque tienes que enorgullecerte de este trabajo o empezarás a distraerte".

Los propios cursos de conducción de vehículos pesados de Sherburns duran 20 horas intensas y se llevan a cabo casi exclusivamente en la carretera, pero, hoy, mi propia lección se limita al extenso parque de camiones de la compañía.

De los vehículos en sí, muchos han cambiado en las últimas dos décadas para hacerlos más seguros.

Mientras que antes los conductores tenían que luchar con hasta 16 marchas y un volante que podía ser tan rígido como una tapa de registro, las máquinas ahora son casi exclusivamente automáticas y vienen con dirección asistida. Hay opciones de control de crucero, asientos con amortiguación de aire y, en muchos camiones modernos, sensores que aplican pausas automáticamente si se acerca demasiado a algo. Los espejos, los cinco apuntando a todo tipo de ángulos, son tan grandes como algo que colgarías en tu pasillo para comprobar cómo se veía tu sombrero.

Es más difícil chocar que no hacerlo, solté alegremente mientras Paul explicaba todo esto, aunque, cuando más tarde tomé el volante, a pesar de llegar a no más de 10 mp/h (16 km/h), soy menos bocón.

Operar la cosa no es tan diferente a un automóvil (aunque mi automóvil se siente como un carrito después), pero tomar curvas con un remolque tan grande cortando su círculo de giro en un lado y agrandándolo en el otro se siente como tener que completar un problema de física en movimiento. Dar marcha atrás, donde tienes que girar a la derecha para ir a la izquierda y a la izquierda para ir a la derecha, es un enigma de otro nivel. Mientras me alejo de donde debería estar, de repente tengo un nuevo respeto, no solo por todos los que he visto colocando a estos gigantes en las esquinas de los callejones sin salida, sino también por Sir Keir Starmer por solo golpear un cono cuando hizo un ejercicio similar a principios de este mes. Hoy no hay conos, pero el rostro de Paul me asegura que, metafóricamente hablando, he sacado una docena de ellos.

“Se necesita un poco de tiempo para acostumbrarse”, me asegura.

Un bordillo roto en el sitio, donde actualmente entrenan a unos 100 conductores al año, es una prueba de que no soy el único que ha batallado.

De hecho, la proporción de aprobados de la prueba cuenta una historia similar: que esta no es una habilidad fácil de dominar. Actualmente, solo el 56% de los exámenes que se toman a nivel nacional tienen éxito, un número que se espera que permanezca más o menos igual incluso con la nueva simplificación.

Mientras le devuelvo las llaves y la chaqueta fluorescente a Jenny, ella me pregunta si me gustaría hacer un curso completo y llevarlo a la cercana M1. Demasiado intenso para mí, lo admito. El gobierno esperará que decenas de miles de personas no sientan lo mismo.