Rebeldes en Mali emboscan convoy militar y matan o capturan a decenas de soldados

Milicianos yihadistas y un grupo separatista emboscaron un convoy del ejército de Mali en el castigado norte del país el sábado, lo que provocó la muerte o la captura de decenas de soldados, afirmaron los rebeldes.

El ejército de Mali confirmó el ataque y señaló en un comunicado que grupos armados emboscaron el convoy de soldados malienses y sus socios en una zona remota de la región norteña de Gao, y que estaba lanzando contraataques. Fue el más reciente de una serie de ataques de milicianos contra las fuerzas de seguridad malienses en los últimos meses, en un momento en que los grupos armados compiten por influencia y territorios en la región del Sahel.

Más tarde el domingo, el ejército informó que llevó a cabo “ataques de precisión contra posiciones enemigas” en el área donde ocurrió el ataque.

“Tres posiciones terroristas fueron atacadas con éxito (y) varios terroristas fueron neutralizados... Estas operaciones permitieron que el convoy se liberara de las emboscadas y continuara su ruta”, señaló.

Tanto JNIM, la filial regional de la red Al Qaeda, como el Frente de Liberación de Azawad (FLA) se atribuyeron la autoría del ataque como una operación conjunta en comunicados separados en los que hablaron de “grandes pérdidas humanas” y “graves daños materiales” del lado del ejército de Mali.

Los grupos explicaron que el convoy estaba compuesto tanto por el ejército de Mali como por el Cuerpo de África de Rusia, cuyas fuerzas han estado apoyando en el área al ejército maliense.

Se trata de la más reciente alianza de este tipo entre ambos grupos, que, según observadores, plantea grandes riesgos para la estabilidad de Mali y su junta gobernante.

“Hubo muchos soldados muertos y otros capturados con vida. Vehículos del ejército, incluyendo blindados, fueron destruidos y otros fueron incautados en buen estado”, dijo el portavoz del FLA, Mohamed Elmaouloud Ramadane.

El convoy militar salía de la ciudad norteña de Anefis y se dirigía a la ciudad de Gao cuando fue emboscado en el desierto del Sahara. De momento se desconoce la naturaleza del convoy, aunque se podían ver camiones cisterna de combustible como parte de él, lo que sugiere que podría tratarse de un convoy logístico maliense.

Los rebeldes compartieron videos que supuestamente muestran a los soldados formados cuando, al parecer, se rinden, rodeados por los milicianos y por vehículos militares malienses. En uno de los videos, se vio a los rebeldes abrir fuego contra algunos soldados que yacían en el suelo. También se vio a los soldados siendo transportados en vehículos pertenecientes a los grupos armados.

The Associated Press no pudo verificar de manera independiente los videos.

Ha habido una serie de ataques de milicianos contra las fuerzas de seguridad malienses en los últimos meses, en un momento en que los grupos armados compiten por influencia y territorios en la región del Sahel. Mali, un país sin salida al mar, forma parte del Sahel, una vasta franja de territorio al sur del desierto del Sahara que se ha convertido en el epicentro de la violencia extremista en los últimos años.

En el norte de Mali, grupos separatistas liderados por tuareg llevan años combatiendo para crear un Estado independiente llamado Azawad. En 2024, se fusionaron en el FLA.

Tanto el FLA como JNIM han trabajado cada vez más juntos en sus ataques contra las fuerzas malienses, incluido el mayor ataque coordinado en más de una década en la nación de África occidental, que ocurrió en abril.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.