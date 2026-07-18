Ucrania difunde video de atentado en Mónaco que hirió a magnate y su familia

Los fiscales ucranianos difundieron un video de lo que, afirman, es el atentado con bomba en Mónaco que dejó gravemente herido al magnate Vadym Yermolaiev y a su familia.

El ataque del 30 de junio sacudió profundamente al discreto y ultrarrico principado en la costa mediterránea. Aún se desconoce el móvil del atentado, cuyo caso ha involucrado a investigadores en Mónaco, Francia y Ucrania, así como a la agencia policial internacional Interpol.

La presunta autora, Anastasiia Berezovska, fue hallada muerta en Ucrania días después. Un oficial de inteligencia militar ucraniana confesó haberla matado, pero sostuvo que actuó por su cuenta y sin conocimiento de sus superiores, según el Servicio de Seguridad de Ucrania, conocido como el SBU.

En el video proporcionado a The Associated Press el sábado, se ve a una persona con sombrero y una bolsa colocar un objeto en la entrada de un edificio y luego alejarse caminando. Al fondo, un hombre, una mujer y un niño suben la colina. Los tres se acercan a la entrada y se escucha una explosión, y es cuando el video se vuelve borroso.

El fiscal de Ucrania, Ruslan Kravchenko, señaló en una publicación en Telegram que el video provenía de una cámara de vigilancia instalada por los presuntos responsables para asegurarse de que el ataque se llevara a cabo. Indicó que las imágenes fueron borradas inicialmente, pero especialistas del SBU pudieron restaurarlas.

La fiscalía de Mónaco no ha respondido las solicitudes de comentarios sobre el video o sobre el estado de la investigación.

Los abogados de Yermolaiev difundieron una carta esta semana en la que acusan a los servicios de seguridad ucranianos de organizar la explosión y piden protección para su familia.

En su carta, facilitada a medios franceses, Yermolaiev afirmó que la agencia de inteligencia militar ucraniana estuvo directamente implicada en un intento de asesinar a su familia. Yermolaiev escribió que sigue hospitalizado, que su pareja Anna tiene lesiones “irreversibles” y que su hijo de 13 años sufrió quemaduras y fracturas.

De manera inusual, la carta agradece al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy por su atención personal al caso y por una ayuda no especificada, según los reportes de la prensa francesa.

El gobierno de Zelenskyy sancionó a Yermolaiev en 2023 por sus vínculos con Rusia, y él ha dicho que renunció a su ciudadanía ucraniana. Zelenskyy no ha comentado si ayudó en el caso.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.