Florida: rescatan a 4 niños de una “casa de los horrores” infestada de pulgas y arrestan a 4 adultos

Las autoridades de Florida rescataron a cuatro niños de lo que denominaron una “casa de los horrores”, donde dormían en colchones infestados de pulgas y en condiciones insalubres.

Cuatro personas fueron acusadas en relación con la investigación, que se inició cuando funcionarios de la oficina del alguacil del condado de Putnam visitaron una dirección en Florahome, a unos 96 km de Jacksonville.

Según un informe de arresto obtenido por People, una trabajadora social del Departamento de Niños y Familias había solicitado a la oficina del alguacil del condado de Polk que investigara el domicilio de un bebé que presentaba una grave dermatitis del pañal y pérdida de peso.

Los médicos determinaron que las constantes vitales del bebé eran tan débiles que podría haber muerto si las autoridades no hubieran intervenido.

open image in gallery Jodie Danielle Cannon (a la izquierda) y Jordon Wilson ( Oficina del alguacil del condado de Putnam )

Otros dos niños también fueron retirados del hogar y puestos bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias, junto con el bebé. Sin embargo, el 28 de julio, la oficina del alguacil del condado de Polk obtuvo una segunda orden de allanamiento que les permitió investigar la vivienda y retirar al cuarto niño.

En una publicación en redes sociales obtenida por ABC4, el alguacil del condado de Putnam, Homer DeLoach III, dijo que “las palabras no pueden describir la casa de los horrores” en la que vivían los niños.

“Heces y orina de animales por todas partes, moho negro, moscas, niños pequeños intentando sortear las peligrosas condiciones del suelo... y lo triste es que crecieron rodeados de todo esto, sin saber que les tocó vivir en las peores condiciones imaginables en un país del primer mundo”, dijo.

Según el informe de detención, Jodie Danielle Cannon fue arrestada y acusada de negligencia infantil agravada con lesiones corporales graves y negligencia infantil.

open image in gallery Melissa y John Keal ( Oficina del alguacil del condado de Putnam )

Las otras tres personas arrestadas fueron identificadas como Melissa y John Keal y Jordon Wilson. Todos ellos fueron acusados ​​de negligencia infantil, según los registros penitenciarios consultados por The Independent.

“Nos complace informar que el bebé que estuvo involucrado al inicio de este caso está prosperando, feliz y ganando peso”, dijo DeLoach en la publicación vista por ABC4, después de elogiar a aquellos que “dieron un paso al frente para mostrarles a estos niños pequeños cómo debería ser un hogar seguro, una familia y el amor”.

Cuatro perros y tres gatitos también fueron entregados a los servicios de protección animal y serán evaluados para determinar si son aptos para la adopción.

The Independent se puso en contacto con la oficina del alguacil del condado de Putnam para obtener más comentarios.

Traducción de Olivia Gorsin