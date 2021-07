Noticias mundiales en imágenes 29 de junio de 2021

Toshiyuki Inoko, líder de TeamLab, posa para una foto después de una entrevista con AFP en una instalación cinética interactiva "Floating Flower Garden: Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One" durante una vista previa de los planetas de TeamLab Zona ajardinada en el distrito Toyosu de Tokio

AFP/Getty