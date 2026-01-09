Miles de turistas evacuados por incendios forestales fuera de control que arrasan la Patagonia

Los incendios forestales que se mantienen activos desde el lunes 5 de enero en la Patagonia argentina han forzado la evacuación de al menos 3.000 personas.

El fuego, que continúa avanzando sin control, ya ha arrasado más de 2.000 hectáreas de vegetación en distintas zonas boscosas cercanas a la cordillera de los Andes, en la provincia de Chubut.

Uno de los puntos más afectados es la Comarca Andina, un importante destino turístico de la región, que también ha sufrido el impacto de las llamas.

Las autoridades confirmaron que al menos uno de los focos fue originado de forma intencional, lo que refuerza la hipótesis de un incendio provocado.

Estos nuevos siniestros ocurren exactamente un año después de que Argentina enfrentara la peor temporada de incendios forestales en tres décadas, que dejó una persona fallecida y decenas de miles de hectáreas destruidas.

