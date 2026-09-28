Trump preguntó a presidente chino si quiere comprar armas de EEUU, dice embajador

El presidente Donald Trump ha justificado ante su homólogo chino Xi Jinping la pendiente venta de armas de Estados Unidos a Taiwán restándole importancia y presentándola como sólo una de las muchas ventas que Washington realiza en todo el mundo —e incluso le preguntó a Xi si está interesado en comprar armas estadounidenses—, declaró el domingo el embajador de Trump en China.

David Perdue afirmó que Trump planteó la posibilidad de vender armas de Estados Unidos a su rival geopolítico en ascenso, una oferta poco probable que, de concretarse, trastocará generaciones de política estadounidense hacia China y Taiwán y expondrá tecnología de Estados Unidos a un posible adversario. Perdue, en declaraciones a Shannon Bream en el programa “Fox News Sunday” días después que Trump recibiera a Xi para una visita de Estado en Washington, no precisó cuándo se hizo la oferta.

Bream citó preocupaciones de legisladores republicanos y demócratas por los paquetes de ayuda y los pedidos de armas retrasados para Taiwán, la democracia autogobernada, para defenderse de la amenaza de China de invadir la isla. Bream preguntó si Estados Unidos está negándole apoyo a Taiwán para apaciguar al presidente chino, quien visitó a Trump la semana pasada.

Perdue rechazó esa insinuación y sostuvo que Trump “es tan firme con Taiwán como he visto a cualquiera” y que le ha vendido muchas armas. Perdue también señaló que Trump y Xi siguen hablando sobre futuras ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán.

“Pero el presidente Trump sigue diciendo: ‘Oigan, nosotros vendemos armas a otras personas en todo el mundo’”, manifestó Perdue. “De hecho, en un momento le preguntó al presidente Xi si le gustaría comprar algunas”.

Estados Unidos está obligado por sus propias leyes a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse. Aunque no reconoce a Taiwán como país, Estados Unidos es el principal respaldo informal de la isla y su proveedor de armas. Pero varios líderes de Estados Unidos han dejado en la ambigüedad si se comprometerán a usar la fuerza militar para defender al aliado de Estados Unidos en caso de que China invada.

China ha presionado a Washington para que detenga las ventas de armas, de manera más destacada durante una cumbre previa en mayo entre Trump y Xi en Beijing. Tras esa reunión, Estados Unidos pausó la venta de un paquete récord de 14.000 millones de dólares —y Trump describió las ventas de armas a Taiwán como una “muy buena ficha de negociación” con China.

En sus conversaciones privadas en la Casa Blanca la semana pasada, Xi presionó a Trump para que se opusiera a la independencia de Taiwán, según medios estatales chinos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.