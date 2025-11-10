Estalla motín en cárcel de Ecuador: al menos 31 muertos y 30 heridos

Los disturbios que estallaron en una prisión de Ecuador dejaron al menos 31 reclusos muertos y otros 30 heridos, según informaron el lunes las autoridades penitenciarias.

Los disturbios se produjeron cuando los reclusos de una prisión de Machala, en el suroeste de Ecuador, iban a ser trasladados a un nuevo centro de máxima seguridad.

El organismo de supervisión penitenciaria de Ecuador informó que 27 reclusos murieron por asfixia y otros cuatro por causas no especificadas.

En un principio, las autoridades informaron que habían recuperado el control de las instalaciones tras solo cuatro muertes, pero más tarde informaron de las muertes adicionales tras lo que, según dijeron, fue un estallido de disturbios por separado.

La agencia, que dijo que un agente de policía resultó herido, no respondió a una solicitud de información adicional de The Associated Press.

open image in gallery Los familiares de los presos que murieron durante un enfrentamiento entre reclusos esperan los restos de sus seres queridos en el exterior de la morgue de Machala, Ecuador ( AP Photo/Cesar Munoz )

La violencia estalló a causa de los planes de “reorganización de reclusos” a una nueva prisión de máxima seguridad que empezará a funcionar en breve en una provincia diferente, según informó la agencia penitenciaria.

La violencia se produjo menos de dos meses después de que 14 reclusos murieran en la misma prisión en un motín que las autoridades atribuyeron entonces a una disputa entre bandas.

Las prisiones de Ecuador se han convertido en unas de las más mortíferas de Latinoamérica, ya que el hacinamiento, la corrupción y el escaso control estatal han permitido la proliferación de bandas conectadas con narcotraficantes de Colombia y México. Muchos presos están fuertemente equipados con armas contrabandeadas desde el exterior y siguen organizando actividades delictivas desde detrás de las rejas.

Más de 500 personas han muerto en motines carcelarios desde 2021.

El año pasado, 150 guardias de prisiones fueron tomados como rehenes durante una serie de motines coordinados en múltiples centros penitenciarios.

Las autoridades atribuyen los motines y masacres en las prisiones a las disputas entre bandas criminales que se disputan el control de las instalaciones y el dominio de las rutas de exportación de drogas y los territorios de distribución dentro del país.