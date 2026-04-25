Ministro chino va a Myanmar, busca a fortalecer vínculos políticos

El principal diplomático de China visitó el sábado la capital de Myanmar y se reunió con el líder de su gobierno respaldado por los militares como parte de una gira regional destinada a fortalecer los vínculos políticos, de seguridad y estratégicos de Beijing en el sudeste asiático.

La televisora estatal MRTV informó que el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y Min Aung Hlaing conversaron sobre el fortalecimiento de las relaciones internacionales de Myanmar y la cooperación dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

La visita de Wang a Naipyidó se produce después de que Min Aung Hlaing jurara como presidente el 10 de abril tras unas elecciones que según críticos no fueron ni libres ni justas y fueron diseñadas para mantener el control de los militares sobre el poder, cinco años después de que derrocaran al gobierno civil de Aung San Suu Kyi.

El reporte indicó que Min Aung Hlaing le comentó a Wang que le complacía que el presidente chino, Xi Jinping, enviara su mensaje de felicitación a las pocas horas de su elección.

China, que tiene importantes intereses geopolíticos y económicos en Myanmar, es el mayor socio comercial de Myanmar y un aliado de larga data. Beijing ha invertido miles de millones de dólares en las minas de Myanmar, oleoductos y gasoductos y otra infraestructura, y es un importante proveedor de armas junto con Rusia.

China es uno de los pocos países que han respaldado abiertamente las elecciones recientes y enviaron mensajes de felicitación a Min Aung Hlaing después de que se convirtiera en presidente.

La ASEAN, cuyos 11 miembros incluyen a Myanmar, estuvo entre los grupos externos que no reconocieron las elecciones de Myanmar después de que la mayoría de los grupos de oposición fueran excluidos y la disidencia quedara estrictamente restringida. La votación tampoco pudo realizarse en algunas zonas debido a la guerra civil.

Los líderes de Myanmar tuvieron prohibido asistir a reuniones anteriores de la ASEAN después de no implementar un plan de paz acordado por el bloque en abril de 2021, que pedía el fin inmediato de la violencia, el diálogo entre todas las partes y ayuda humanitaria.

El anterior gobierno militar de Myanmar, encabezado por Min Aung Hlaing, permitió ayuda humanitaria limitada bajo sus propios términos restrictivos y no cumplió con otros puntos del plan.

En su discurso de investidura del 10 de abril, Min Aung Hlaing manifestó que restablecer relaciones normales con la ASEAN estaba entre sus principales prioridades.

El reporte del sábado señaló que ambas partes también intercambiaron puntos de vista sobre la estabilidad fronteriza, el comercio, la cooperación para eliminar la ciberdelincuencia y los esfuerzos internos de Myanmar por la paz.

China también mantiene vínculos con los grupos armados étnicos que operan cerca de su frontera, incluida la poderosa “Alianza de las Tres Hermandades”, que ha luchado durante décadas por una mayor autonomía frente al gobierno central de Myanmar.

La alianza capturó grandes extensiones de territorio cerca de la frontera con China y en el oeste de Myanmar entre finales de 2023 y 2024, lo que inspiró a las fuerzas de resistencia opuestas al gobierno militar a ampliar sus operaciones en todo el país.

Sin embargo, a continuación, una serie de altos el fuego negociados por China el año pasado frenó su avance, lo que permitió al ejército recuperar territorios clave y retomar la ventaja desde mediados de 2025.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.