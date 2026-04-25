Turquía, Australia y Nueva Zelanda conmemoran aniversario de batalla de la I Guerra Mundial

Militares de Australia, Nueva Zelanda y Turquía se reunieron en el noroeste de Turquía el sábado para conmemorar el 111.º aniversario de la Batalla de Galípoli.

La solemne ceremonia comenzó a las 5:30 de la mañana cerca de una playa donde el Cuerpo del Ejército de Australia y Nueva Zelanda, o Anzacs, desembarcó por primera vez en Galípoli al amanecer el 25 de abril de 1915.

El acto de una hora de duración incluyó himnos serenos, oraciones y la colocación de coronas por parte de los participantes, entre los que había representantes de numerosos países de todo el mundo.

La campaña de Galípoli, parte de un esfuerzo encabezado por Gran Bretaña para derrotar al Imperio otomano, finalmente fracasó, lo que dejó decenas de miles de muertos en ambos bandos durante el conflicto de ocho meses. Su objetivo era asegurar una ruta naval desde el mar Mediterráneo hasta Estambul a través de los Dardanelos y sacar a los otomanos de la guerra.

La batalla ayudó a forjar las identidades nacionales de Australia y Nueva Zelanda, así como una amistad con su antiguo adversario, Turquía.

“Del gran sufrimiento puede surgir la comprensión. De antiguos enemigos, pueden florecer amistades. La relación entre Turquía, Australia y Nueva Zelanda se basa en el recuerdo, el respeto y el reconocimiento de nuestra humanidad compartida”, declaró la gobernadora general de Nueva Zelanda, Dame Cindy Kiro, durante el discurso de apertura.:

El coronel turco Fatih Cansiz leyó un fragmento del homenaje que el fundador de Turquía, Mustafa Kemal Ataturk, dedicó en 1934 a los caídos: “Esos héroes que derramaron su sangre y perdieron sus vidas… ahora yacen en el suelo de un país amigo. Por lo tanto, descansen en paz. Para nosotros no hay diferencia entre los Johnnies y los Mehmets allí donde yacen lado a lado en este país nuestro”.

Ataturk alcanzó notoriedad por primera vez como comandante de las fuerzas turcas en Galípoli, y luego pasó a liderar la Guerra de Independencia de Turquía y, finalmente, a fundar la República de Turquía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.