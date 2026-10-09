La madre de la laboratorista rusa que se contagió de peste acusa a funcionarios rusos de “dejar morir a su hija”

La madre de una técnica de laboratorio rusa que falleció tras una presunta exposición a la peste neumónica acusó a los médicos de “dejar morir a mi hija”.

Darya Shipilova, de 28 años, falleció el 2 de octubre tras un incidente en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, en Siberia, una instalación de alta seguridad especializada en riesgos biológicos de consecuencias graves.

Los primeros informes sugerían que la investigadora contrajo la infección mortal tras romper accidentalmente un tubo de muestra que contenía material biológico vivo durante una prueba rutinaria.

Pero su madre, Svetlana Shipilova, una trabajadora sanitaria de 64 años, refutó enérgicamente las explicaciones difundidas públicamente sobre su muerte.

open image in gallery Darya Shilpova, una laboratorista rusa, falleció el 2 de octubre tras haber estado, según se informa, expuesta a la peste neumónica ( Redes sociales )

En declaraciones al medio independiente Glubina, expresó su indignación por el tratamiento médico que recibió su hija en sus últimos días.

“Salvé a más de un paciente como [Darya], pero no salvaron a mi hija”, dijo Shipilova. “Simplemente dejaron morir a mi hija”.

“[Ella] aún no fue enterrada. ¿Quién la va a enterrar si estamos aquí sentados, prisioneros?”, preguntó.

Dado que la familia de la técnica de laboratorio fallecida permanece aislada, aún no se realizaron los preparativos para el funeral. Actualmente, se estima que unas 100 personas que tuvieron contacto con ella antes de su muerte están siendo monitoreadas en el hospital.

Si bien una segunda muerte presuntamente vinculada al brote llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a ofrecer apoyo a las autoridades sanitarias rusas, Moscú sostuvo que sus pruebas no detectaron la presencia de peste neumónica en el país.

open image in gallery La OMS ofreció a Rusia su apoyo para detectar y gestionar un posible brote ( Reuters )

Pero cuatro días después del fatal incidente, la Sra. Shipilova reveló que las autoridades médicas estatales no facilitaron la causa oficial de la muerte de su hija.

“Estoy esperando a que sea oficial. No solo algo que salga en los medios; tiene que ser un documento oficial”, declaró a la publicación. “La estoy pasando muy mal ahora mismo. Todo este espectáculo se alarga demasiado”.

La madre de Darya también expresó su escepticismo ante la afirmación de que un tubo de ensayo roto hubiera provocado la fuga inicial y la consiguiente exposición.

open image in gallery La Sra. Shipilova cuestionó los hechos relacionados con la muerte de su hija ( The Irkutsk Anti-Plague Research Institute of Siberia and Far East )

“Sé la verdad”, dijo. “Estoy defendiéndome de gente estúpida que conozco y que se creyó todo esto. Los listos, por supuesto, no se lo creyeron”.

“Ni siquiera algunos profesionales de la medicina entienden que es imposible romper ese tubo de ensayo. Ni siquiera lanzándolo contra la pared. Solo alguien que no sabe de lo que habla podría decir eso”.

Añadió: “Incluso hipotéticamente, es imposible derramar el contenido o romper el tubo. Están muy bien protegidos”.

Traducción de Olivia Gorsin