¿Por qué todos hablan de “Jimothy”? Un tierno mapache con una rara condición genética cautiva a internet

Si bien la mayoría de los mapaches son vistos como una molestia, ya que hurgan en la basura de la gente y potencialmente transmiten la rabia, un bandido enmascarado que corretea por los jardines de Seattle se ganó el cariño de los lugareños.

El mapache de aspecto mutante llamado Jimothy fue noticia en las redes sociales y generó un gran revuelo por su espalda con una curvatura única.

En un video publicado en Instagram, se ve a Jimothy correteando por un césped antes de subir unos escalones de cemento.

Se puede oír a la mujer que graba el vídeo decir: “¿Qué estoy viendo?”.

En el pie de foto de la publicación, ella dijo que ella y su pareja “tuvieron el honor de contar con la presencia de Jimothy, el mapache con síndrome de columna corta. “¡¡Alabado sea Jimothy!!”.

“Jimothy”, un mapache mutante que padece una rara enfermedad que le provoca una columna vertebral corta, conquistó Seattle ( TMZ vía Video Elephant )

El síndrome de columna corta es una afección genética poco común que acorta significativamente la columna vertebral. Algunas personas pueden haber visto esta afección en perros con cuellos muy cortos.

Un usuario de Reddit compartió un video de Jimothy en un balcón, pasando a duras penas entre dos barrotes de la barandilla.

Los fans no se cansaban de la criatura, y un usuario de Reddit comentó: “Deseo un repositorio con más videos e imágenes de Jimothy, POR FAVOR”.

“Pedido para que Jimothy sea el animal oficial del estado o la mascota de Seattle”, escribió otra persona.

“Hot Jimothy Summer”, escribió un tercero, haciendo un juego de palabras con “Hot Girl Summer” (verano de chicas guapas).

La frase proviene de la canción Hot Girl Summer de la rapera Megan Thee Stallion, publicada en 2019. En aquel entonces, ella aclaró su significado: “Ser una hot girl consiste en ser tú misma sin complejos, divertirte, tener confianza, vivir tu verdad, ser el alma de la fiesta, etc”.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington declaró a The Independent que no recibió ninguna llamada sobre Jimothy.

El departamento afirma que es común encontrar mapaches en el estado, a menudo en zonas urbanas donde hay comida.

“Mientras los mapaches se mantengan fuera de las casas humanas, no se les acorrale y no se les trate como mascotas, no son peligrosos”, escribe el departamento en su sitio web.

Traducción de Olivia Gorsin