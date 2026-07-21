Un abuelo que fue lanzado a 2 metros por un bisonte revive el aterrador ataque tras fracturarse el fémur

Un abuelo que fue lanzado a 2,4 metros de altura por un bisonte macho relató la aterradora experiencia desde su cama de hospital tras fracturarse el fémur en varios lugares.

Carl Isom-McDaniel fue atacado por el enorme animal en el Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming, mientras paseaba por el campamento de Bridge Bay con su nieto. Las imágenes del incidente, ocurrido el 10 de julio, muestran a Isom-McDaniel corriendo para salvar su vida antes de que el animal lo lanzara por los aires.

Isom-McDaniel declaró a Bozeman Health que el bisonte estaba tumbado y no mostraba signos de agresión cuando lo vio por primera vez. Eso fue hasta que “eligió un objetivo”, dijo el hombre de 65 años desde su cama de hospital.

“Ese objetivo era yo”, añadió, aunque reconoció que sus heridas podrían haber sido mucho peores. “Podría haberme pisoteado. Podría haberme corneado, podría haberme hecho cualquier cosa”.

open image in gallery Carl Isom-McDaniel fue atacado por un bisonte macho a principios de este mes y fue lanzado a unos 2,4 metros por el aire ( Bozeman Health )

Isom-McDaniel, residente del condado de Whatcom en Washington, explicó que no sufrió contusiones al ser lanzado por los aires, sino que resultó herido al aterrizar. El bisonte, dijo, se movió más rápido de lo que uno podría imaginar.

Un portavoz del Parque Nacional de Yellowstone declaró a The Independent que el personal médico de emergencia del parque respondió al incidente y trasladó a la víctima a un hospital cercano.

Un médico declaró en un video de Bozeman Health compartido en redes sociales que Isom-McDaniel había sufrido una “lesión bastante dolorosa”, mostró una radiografía de su fémur y señaló que el hueso se había fracturado en “varios pedazos”. El fémur es el hueso más largo y fuerte del cuerpo humano.

open image in gallery El bisonte causó a la víctima, Carl, una lesión “dolorosa”; la radiografía reveló que el fémur del paciente se había fracturado en varios pedazos ( Bozeman Health )

El ataque del bisonte fue filmado por el fotógrafo Mike MacLeod, quien declaró a Cowboy State Daily que la víctima y su nieto se encontraban al menos a 90 metros del bisonte cuando se produjo el ataque.

“El bisonte lo enganchó con su cuerno izquierdo en la cadera y lo lanzó por los aires”, dijo MacLeod. “Dio una voltereta perfecta y aterrizó de costado”.

MacLeod dejó de filmar y comenzó a gritarle al animal, mientras que otros observadores también intentaban parecer lo más intimidantes posible.

Durante el incidente, el bisonte también embistió a un grupo de niños, que lograron salvarse. Después, pareció calmarse antes de seguir su camino, añadió MacLeod.

open image in gallery Según un testigo, el bisonte embistió a Carl con el cuerno antes de lanzarlo por los aires ( (Imagen de archivo) (Getty/iStock) )

Los responsables del Parque Nacional de Yellowstone declararon a TMZ que no se tomará ninguna “medida de gestión” contra los bisontes.

Según el Instituto Nacional de Biología de la Conservación y Zoológico del Smithsonian, un bisonte americano adulto puede alcanzar hasta 1,98 metros de altura en la joroba y 3,81 metros de longitud.

Los bisontes, que son los animales terrestres más grandes de Norteamérica, pueden pesar hasta aproximadamente 1000 kilos.

Traducción de Olivia Gorsin