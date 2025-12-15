Un piloto de JetBlue evita por poco un accidente en pleno vuelo con la Fuerza Aérea de EE. UU.

Un vuelo de JetBlue procedente de Curaçao y con destino al aeropuerto JFK de Nueva York se vio obligado a detener su ascenso el viernes y así evitó por poco una colisión en pleno vuelo con un avión cisterna de reabastecimiento de las Fuerzas Aéreas estadounidenses.

El piloto del vuelo 1112, procedente del país caribeño, culpó al avión militar de cruzarse en su camino. En una grabación con control de tráfico aéreo, el piloto declaró: “Casi tuvimos una colisión en pleno vuelo aquí arriba. Pasaron directamente en nuestra trayectoria de vuelo... No tienen el transpondedor encendido, es indignante”.

El incidente se produce en medio de la intensificación de los esfuerzos militares estadounidenses de interceptación de drogas en el Caribe, junto con el aumento de la presión sobre el gobierno de Venezuela.

“Casi tenemos una colisión en pleno vuelo”, dijo el piloto de JetBlue, según una grabación de su conversación con el control de tráfico aéreo. ( AP Photo/Stephan Savoia )

“Nos acaba de pasar un tráfico directamente por delante a menos de 8 kilómetros de nosotros —quizá 2 o 3 kilómetros—, pero era un avión de reabastecimiento de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y estaba a nuestra altitud”, dijo el piloto. “Tuvimos que detener nuestro ascenso” El piloto dijo que el avión de la Fuerza Aérea se dirigió entonces al espacio aéreo venezolano.

Derek Dombrowski, portavoz de JetBlue, dijo el domingo: “Informamos este incidente a las autoridades federales y participaremos en cualquier investigación”. Y añadió: “Nuestros tripulantes están formados en los procedimientos adecuados para diversas situaciones de vuelo, y agradecemos a nuestra tripulación que informara rápidamente de esta situación a nuestro equipo de liderazgo”.

El Pentágono remitió a The Associated Press a las Fuerzas Aéreas para que hicieran comentarios. La Fuerza Aérea no respondió inmediatamente una solicitud de comentarios.

Traducción de Olivia Gorsin