Exasesor médico de la Casa Blanca se niega a testificar ante el Senado sobre el COVID-19

El doctor Anthony Fauci, exasesor médico de la Casa Blanca, invocó la Quinta Enmienda el miércoles y se negó a responder preguntas de senadores en una audiencia de un comité liderado por republicanos sobre su manejo de la pandemia de COVID-19.

La decisión añade un nuevo y dramático elemento a las persistentes tensiones entre Fauci y legisladores republicanos por su gestión de la pandemia de coronavirus y por las acusaciones de que mintió sobre los orígenes del COVID-19, algo que él niega.

Fauci tenía previsto responder a las preguntas de los legisladores tras recibir una citación judicial presentada por el senador republicano de Kentucky, Rand Paul, quien desde hace tiempo mantiene una tensa relación con el ahora retirado experto en enfermedades infecciosas y encabezó el impulso para que volviera a testificar, bajo juramento, sobre su papel en la contención de la pandemia.

La decisión de Fauci de acogerse a la Quinta Enmienda, al menos por ahora, elude los llamados a procesarlo si lo sorprenden mintiendo en la audiencia del miércoles, lo cual forma parte de una campaña de años para su arresto impulsada por algunos republicanos en el Congreso. Pero también podría avivar aún más las divisiones partidistas que han empeorado durante años sobre los orígenes y el manejo de la pandemia, declarada por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020.

Fauci, quien ayudó a liderar la respuesta de Estados Unidos ante el COVID-19, se ha convertido en un blanco de esas frustraciones. Pero para sus partidarios, es un emblema de una sólida pericia científica.

En su declaración inicial, Fauci afirmó que Paul tiene una “obsesión evidente con pedir que me procesen”.

“La única conclusión a la que puedo llegar es que la única razón por la que me llama ante este Comité es para incitarme a decir algo, lo que sea, que pudiera reivindicar sus repetidas promesas públicas de que yo termine, en sus palabras, ‘tras las rejas’”, sostuvo Fauci, y añadió que, aunque le duele hacerlo, sigue el consejo de su abogado al acogerse a la Quinta Enmienda.

Paul divulga parte del diario de Fauci

En su declaración inicial, Paul buscó presentar argumentos para mostrar que Fauci ayudó a producir la pandemia de COVID-19 al aprobar financiación de investigaciones sobre mutaciones de virus y después cubrió su complicidad.

“En lugar de disculparse, usted ha evitado su responsabilidad durante años”, señaló Paul.

El senador demócrata de Michigan, Gary Peters, el miembro de mayor rango del comité, dijo que la audiencia de Paul era un ejercicio partidista y que la audiencia miraba hacia el pasado en lugar de centrarse en los desafíos actuales de seguridad nacional.

En los días previos a la audiencia, Paul divulgó más de 1.000 páginas del diario personal de Fauci que abarcan los años de la pandemia. Al señalar algunas notas sobre los primeros esfuerzos por entender cómo surgió el virus, Paul publicó en X que lo que Fauci “escribió en privado y lo que le dijo al país son dos historias diferentes”.

Algunas de las entradas del diario —incluida la incertidumbre de Fauci en los primeros días de la pandemia, mientras científicos de todo el mundo se apresuraban a tratar de comprender el nuevo virus y la mejor manera de frenarlo antes de que pudieran crearse vacunas— ya se habían reflejado en unas memorias de 2024 y en entrevistas de la época.

Pero aun así han llamado la atención de personas que culpan a Fauci por los mandatos de uso de mascarillas, el cierre de escuelas y otras políticas que, según creen, vulneraron sus derechos mientras cientos de miles de personas morían.

Antes de la audiencia, el presidente Donald Trump escribió en redes sociales que dejó de confiar en Fauci durante la pandemia porque sintió que el médico tomó malas decisiones sobre el uso de mascarillas, cierres y otros asuntos.

En un comunicado, el abogado de Fauci, David Schertler, señaló que las acusaciones de Paul son “falsas y vergonzosas, y examinaremos todas las opciones para exigirle responsabilidades”.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien ya era un activista antivacunas desde hace mucho tiempo antes de entrar al servicio público, dijo el lunes que su departamento entregó al comité las entradas del diario, creadas en una computadora del gobierno. Le dijo a un presentador de Fox News Channel que pensaba que Fauci podría mentir ante el comité, lo que lo expondría a un proceso por perjurio pese a su indulto preventivo otorgado por el entonces presidente, el demócrata Joe Biden.

Varios científicos se apresuraron a defender a Fauci antes de la inusual audiencia, la segunda vez que el veterano científico de los Institutos Nacionales de Salud comparece ante el Congreso para hablar sobre los orígenes de la pandemia desde que dejó el gobierno en 2022. Aunque la pandemia de COVID-19 lo dio a conocer a millones de estadounidenses, durante décadas guio al país a través de numerosos brotes, incluidos el VIH, el ébola y los ataques con ántrax de 2001, mientras asesoraba a siete presidentes.

Algunos expertos en enfermedades critican las acusaciones contra Fauci

En una carta pública, más de 150 expertos en enfermedades infecciosas y otros científicos escribieron que “no se ha producido ninguna evidencia creíble que respalde estos cargos absurdos” y que “instamos a nuestros representantes electos en el Congreso a detener estas cacerías de brujas”.

Se esperaba que el punto central de la audiencia del miércoles fuera si diversas investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud en China pudieron haber desempeñado algún papel en la manera en que comenzó la pandemia.

Muchos científicos piensan que lo más probable es que el virus surgiera en la naturaleza y pasara de animales a personas, y que saliera a la luz cuando se propagó en un mercado de vida silvestre en la ciudad china de Wuhan. En cambio, no hay nueva información científica que respalde que el virus pudiera haberse filtrado de un laboratorio, una teoría que Paul promueve. Un subcomité liderado por republicanos que estudió la cuestión en 2024 no encontró evidencia alguna que vinculara a Fauci con irregularidades.

Fauci ha dicho públicamente desde hace tiempo que estaba abierto a ambas teorías, pero que hay más evidencia que respalda el origen natural del COVID-19, de la misma manera en que otros virus mortales, como los SARS y MERS, parientes del coronavirus, pasaron a los seres humanos.

Los republicanos también han acusado a Fauci de mentir sobre si su agencia financió lo que se conoce como investigación de ganancia de función —la práctica de potenciar un virus en un laboratorio para estudiar su posible impacto en el mundo real— en un laboratorio de Wuhan.

Durante años, los Institutos Nacionales de Salud otorgaron subvenciones a una organización sin fines de lucro de Nueva York llamada EcoHealth Alliance, que utilizó parte de los fondos para trabajar con un laboratorio chino que estudiaba coronavirus comúnmente transportados por murciélagos. Pero la definición de ganancia de función abarca la investigación general y, en particular, experimentos especialmente riesgosos para aumentar la capacidad de virus con potencial pandémico de propagarse o causar enfermedad grave en humanos. Fauci ha subrayado anteriormente que usaba la definición de experimento riesgoso y que “sería molecularmente imposible” que esos experimentos con virus de murciélagos se hubieran convertido en el virus de la pandemia.

El presidente Donald Trump pausó el año pasado parte de la investigación de ganancia de función financiada por el gobierno federal, y el martes, su administración republicana anunció nuevas reglas para endurecer la supervisión.

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Swenson informó desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.