El humo de los incendios forestales de Canadá se extenderá por Estados Unidos: esto es lo que cabe esperar

Millones de estadounidenses podrían ver cielos brumosos y un empeoramiento de la calidad del aire en los próximos días, a medida que el humo de cientos de incendios forestales que arden en Canadá se extienda por el Medio Oeste, la región de los Grandes Lagos y el Noreste.

Según ABC News, hasta el miércoles había más de 830 incendios forestales activos en Canadá, y algunos de los más grandes, en el centro-oeste de Ontario, enviaban densas columnas de humo hacia el sur de Estados Unidos.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el humo afectará primero al Alto Medio Oeste antes de extenderse hacia el este y llegará a la región de los Grandes Lagos, el valle de Ohio, el Atlántico Medio y el Noreste hasta el jueves. Alrededor de 100 millones de personas en Estados Unidos podrían experimentar al menos algunos efectos, aunque las condiciones variarán según la ubicación.

Se prevé que el humo más denso afecte a Minnesota, Wisconsin y Michigan el miércoles, antes de extenderse al estado de Nueva York y a Nueva Inglaterra al mediodía. Por la noche, ciudades como Nueva York, Boston, Buffalo, Filadelfia, Detroit, Milwaukee y Green Bay podrían experimentar cielos brumosos y una menor calidad del aire.

Se prevé que las condiciones empeorarán el jueves a medida que el humo se desplace más al sur y al este, lo que provocará una densa humareda en Cleveland, Columbus, Baltimore y Washington D.C.

open image in gallery El mapa de previsión muestra cómo el humo de los incendios forestales de Canadá se extiende por Estados Unidos y el sur de Canadá este miércoles por la mañana, y se espera que las concentraciones más intensas se den en la zona de los Grandes Lagos y el noreste ( AirNow de la EPA )

Las zonas amarillas en el mapa AirNow de la EPA, que se muestra arriba, indican concentraciones de humo más bajas que se extienden desde las Grandes Llanuras del norte hasta el Medio Oeste, el Valle de Ohio, la región del Atlántico Medio y el Noreste. Las zonas naranjas y rojas indican mayor concentración de humo en partes de Minnesota, Wisconsin, Michigan, el sur de Ontario, el norte del estado de Nueva York y Nueva Inglaterra, mientras que el color púrpura marca las concentraciones más altas cerca del este de la península superior de Michigan y el oeste del lago Hurón.

Aunque los meteorólogos afirman que no se espera que la ciudad de Nueva York experimente una repetición de los dramáticos cielos anaranjados que se vieron durante el episodio de humo histórico de los incendios forestales canadienses en junio de 2023, los residentes aún pueden esperar condiciones de neblina y una calidad del aire insalubre, dijo el Departamento de Gestión de Emergencias de la ciudad de Nueva York en un comunicado el martes.

En algunas zonas del Alto Medio Oeste, donde se prevé que las concentraciones de humo sean más elevadas, las condiciones podrían agravarse lo suficiente como para crear cielos “parecidos a los de Marte”, un fuerte olor a hoguera y una calidad del aire considerada perjudicial para la salud de todos, no solo para quienes padecen afecciones respiratorias.

“Para proteger la salud de los neoyorquinos, especialmente de aquellos que corren mayor riesgo, se ofrecen mascarillas KN95 gratuitas en las bibliotecas públicas de los cinco distritos”, decía el comunicado.

open image in gallery El miércoles había más de 830 incendios forestales activos en todo Canadá, y el denso humo procedente de los principales incendios de Ontario se extendía hacia Estados Unidos. En la imagen, el incendio forestal ‘Brunswick Complex’, cerca de North Bend, en Columbia Británica, el domingo ( Reuters )

open image in gallery No se prevé que la ciudad de Nueva York vuelva a tener los cielos anaranjados de junio de 2023, que se ven en la imagen, pero aún así debería prepararse para cielos brumosos y una calidad del aire perjudicial para la salud ( AFP/Getty )

Ya se emitieron alertas por la calidad del aire desde Minnesota hasta Nueva York, incluidos los estados de Wisconsin y Michigan. Se espera que la situación mejore a finales de esta semana, con lluvias pronosticadas para el Alto Medio Oeste el viernes y el Noreste el sábado, lo que ayudará a dispersar el humo.

Las autoridades sanitarias recomiendan que los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y cualquier persona con asma, enfermedades cardíacas u otras afecciones respiratorias limiten las actividades prolongadas al aire libre si la calidad del aire empeora.

También se recomienda a los residentes que mantengan las ventanas cerradas cuando haya mucho humo, que utilicen el aire acondicionado en modo de recirculación si es posible y que consulten las previsiones locales del Índice de Calidad del Aire antes de pasar mucho tiempo al aire libre.

Traducción de Olivia Gorsin