Flávio Bolsonaro aterriza en Miami tras la derrota en las elecciones brasileñas y la investigación por corrupción

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, derrotado en las elecciones, y su familia aterrizaron en Miami el miércoles tras partir de Brasil.

La salida se produjo tras 48 horas en las que Bolsonaro se negó a reconocer la victoria del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y amenazó con solicitar la anulación del resultado electoral.

Su padre, Jair Bolsonaro, también huyó a Florida tras perder las elecciones presidenciales de 2022 ante Lula, antes de regresar a Brasil tres meses después.

El lunes, Estados Unidos anunció que concedería visados al antiguo aliado de Trump y a su familia.

Bolsonaro estuvo en la Casa Blanca en mayo.

La autoridad migratoria argentina informó el miércoles que Bolsonaro huyó de Brasil a través de Argentina y Ecuador junto con su esposa y sus dos hijas, un día después de que el senador de 45 años y su familia recibieron visas del gobierno de Trump.

Bolsonaro está siendo investigado por el Tribunal Supremo de Brasil por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal en dos casos.

El tribunal le ordenó entregar sus pasaportes0, tanto el ordinario como el diplomático, antes del mediodía del martes, dos días después de perder las elecciones ante Lula. Aún no está claro si cumplió con la orden, aunque sus aliados declararon el martes por la noche que posee un pasaporte italiano.

Los funcionarios argentinos dijeron que Bolsonaro, su esposa Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro y sus hijas Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro ingresaron a las 10:50 p. m. del martes.

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Cruzaron por el Puente Internacional Tancredo Neves, un importante punto de control que une Brasil con la provincia argentina de Misiones.

“Quienes lo hicieron poseían documentación de viaje válida y no enfrentaban impedimentos legales para ingresar al país”, dijo la autoridad migratoria argentina el X.

La autoridad declaró que a las 11:30 p. m. hora local, tras pasar por inmigración, los cuatro abordaron un vuelo chárter privado de Baires Fly SA con destino a Guayaquil, Ecuador.

open image in gallery Fernanda Bolsonaro, la esposa de Flavio Bolsonaro, baja de un avión ( AFP/Getty )

Es probable que esta medida provoque importantes fricciones diplomáticas entre Lula y el presidente argentino Javier Milei, un aliado de Trump que viajó a Brasil para apoyar la campaña de Bolsonaro.

El seguimiento realizado por FlightRadar24 mostró que una aeronave que coincidía con la ruta de Bolsonaro aterrizó en Guayaquil alrededor de las 4:00 a. m. hora local, y minutos después partió hacia el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka. El avión que transportaba a Bolsonaro y su familia llegó a Miami aproximadamente a las 9:30 a. m. hora del este.

Lula, que cumplió 81 años el martes, se dirigió a sus seguidores frente a la residencia presidencial en Brasilia antes de la llegada y afirmó que carecía de información detallada sobre el paradero de Bolsonaro, pero confirmó que había abandonado Brasil.

“Lamento que se haya ido de Brasil, porque podría haberse quedado aquí y haber demostrado que las acusaciones no son ciertas”, dijo Lula. “Este acto de abandonar Brasil es vergonzoso”.

Paulo Figueiredo, aliado de Bolsonaro radicado en Estados Unidos, declaró que no podía confirmar las informaciones procedentes del extranjero y añadió: “Flávio Bolsonaro se encuentra bien, a salvo y descansando con su familia”. Indicó que el jueves se celebrará una rueda de prensa en Miami para tratar el caso.

Los representantes del gobierno brasileño no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo a primera hora del miércoles que aprobaba la visita de Bolsonaro a Estados Unidos y lo calificó a él y a su familia de “buena gente”.

open image in gallery El padre de Bolsonaro, Jair, visitó a Trump en la Casa Blanca en 2019 ( Getty )

“Las elecciones fueron realmente extrañas y me parecieron terribles”, declaró Trump a los periodistas en la Base Conjunta Andrews, Maryland, tras su viaje a Texas el martes. No dio más detalles, pero recalcó que no respaldaba el resultado.

Los líderes mundiales y la Organización de los Estados Americanos (OEA) respaldaron el resultado y felicitaron a Lula, quien ganó la reelección por aproximadamente 4,4 millones de votos en la segunda vuelta.

El martes, el portavoz del gobierno de Milei, Adrián Ravier, declaró: “No hay ninguna solicitud de asilo (de Bolsonaro) y no hay nada más que añadir”.

Traducción de Olivia Gorsin