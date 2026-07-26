Berlín conmocionada por ataque en evento de Orgullo

Para Ali Darwich, el ataque contra el Festival del Orgullo de Berlín fue una agresión contra la ciudad y todo lo que representa: su diversidad, su tolerancia y su creencia en la libertad.

A nivel personal, también fue un ataque contra todo lo que encarna un berlinés.

“Nacido musulmán, viviendo como un hombre gay, trabajando como policía”, declaró Darwich y, mientras intentaba contener las lágrimas, añadió: “Este atentado terrorista toca tantos aspectos de quién soy”.

Las autoridades señalan que el atropello con una furgoneta y el apuñalamiento ocurridos la noche del sábado cerca del festival del Orgullo de Berlín, que dejaron una persona muerta y muchas otras heridas, fue al parecer un acto de terrorismo islámico.

Darwich, de 34 años, observó con tristeza el domingo cómo cada vez más miembros de la comunidad LGBTQ+ llegaban al parque Tiergarten, donde ocurrió el ataque. Dejaron flores, se abrazaron y miraron con incredulidad la furgoneta siniestrada, que aún permanecía acordonada detrás de decenas de policías.

Al igual que Darwich, muchos de ellos habían estado celebrando la vida y el amor apenas unas horas antes, manifestándose por la igualdad y advirtiendo sobre un aumento de los delitos de odio contra su comunidad.

“Llevaba mi camiseta de colores del arcoíris, sostenía una pancarta en el desfile que decía ‘¿por qué algunas personas le temen al amor pero no al odio?’, y estaba a punto de ir a una fiesta posterior anoche, cuando amigos empezaron a llamarme para comprobar si estaba bien”, indicó.

Cuando comprendió que había habido un ataque, canceló la fiesta y se fue a casa lleno de tristeza. Pero no fue hasta que se despertó el domingo por la mañana cuando realmente captó la magnitud del ataque.

“Me pregunté por qué, como policía, no corrí al lugar del choque para ayudar a mis colegas. Me pregunté, como gay, si ahora tendremos que vivir con más miedo aunque ya estamos sufriendo acoso y odio. Me pregunté, como musulmán, si nuestra comunidad estará expuesta a aún más racismo ahora”.

Darwich, que nació en Berlín y tiene raíces libanesas y palestinas, manifestó su preocupación de que el ataque polarice todavía más a la sociedad alemana.

“Esta mañana me siento realmente desesperado", señaló Darwich, quien también trabaja como influencer gay musulmán y publica muchos videos en redes sociales que por lo general intentan mantener un tono positivo. "No podemos deshacernos del odio que algunas personas sienten, y solo está empeorando cada vez más”.

Pero, al mismo tiempo, sostuvo que no quería dejar que el odio ganara y que, en el fondo, aún esperaba que “la gente de Berlín saque lo mejor de esto, que trabajen juntos y que, con suerte, todo esto conduzca a un Berlín aún mejor”.

Otros que habían acudido a la vigilia improvisada en Tiergarten también expresaron ira y conmoción, pero también resiliencia.

“Estamos simplemente atónitos por lo que ocurrió ayer", señaló Andre Lehmann, de la principal asociación nacional LGBTQ+, LSVD+. "Este presunto ataque golpea el corazón de la comunidad queer”.

El ataque “afecta a personas que salieron en Berlín este fin de semana para luchar por sus derechos y su diversidad, y por supuesto con ello es un acto político y no solo afecta a personas que estaban celebrando”.

Lehmann apuntó que "se han multiplicado los delitos de odio anti-queer en Alemania en pocos años”. Agregó que “durante años, para ser honestos, no ha pasado nada y también, para ser honestos, durante años no ha habido una protesta de la sociedad”.

Ashley Jump, una residente del Reino Unido de 26 años, había viajado a Berlín para el desfile del Orgullo del sábado, pero se había marchado de las celebraciones antes del ataque. Jump, aún en shock, regresó el domingo para dejar flores en un memorial cerca de la escena del crimen.

“Nunca nos borrarán, nunca desapareceremos", dijo Jump. "Desde que existe la humanidad, existimos. Y mientras exista la humanidad, existiremos. No nos van a eliminar”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.