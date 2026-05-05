Zelenskyy critica el "cinismo absoluto" de Rusia tras ataques que mataron a 5 en Ucrania

Ataques rusos con drones y misiles dirigidos durante la noche contra la red eléctrica de Ucrania mataron al menos a cinco personas e hirieron a otras 39, informaron las autoridades ucranianas el martes.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, reprendió a Moscú por lo que, según afirmó, fue su “cinismo absoluto” al lanzar los ataques después de que Rusia anunciara una tregua unilateral de dos días más adelante esta semana, mientras conmemora el 81º aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

“Rusia podría cesar el fuego en cualquier momento, y eso detendría la guerra y nuestras respuestas", escribió Zelenskyy en una publicación en X. "Se necesita paz, y se necesitan pasos reales para lograrla. Ucrania actuará de la misma manera”.

La propuesta de tregua sigue un patrón ya conocido: Rusia declara breves altos el fuego unilaterales durante la guerra, programados para coincidir con diversas festividades —más recientemente la Pascua ortodoxa—, que no producen resultados tangibles en medio de una profunda desconfianza entre Moscú y Kiev, más de cuatro años después de que Rusia lanzara una invasión total contra su vecino.

El Ministerio ruso de Defensa declaró un alto el fuego unilateral en Ucrania para el viernes y el sábado, pero advirtió que respondería atacando al país si intenta interrumpir las celebraciones del Día de la Victoria, que Rusia conmemora cada año el 9 de mayo.

Zelenskyy respondió que Ucrania respetaría una tregua a partir de las 12 de la mañana del miércoles y que, desde ese momento, respondería de la misma manera a las acciones de Rusia. No fijó una fecha de finalización para la tregua.

Las fuerzas rusas dispararon 11 misiles balísticos Iskander-M y 164 drones de ataque contra Ucrania durante la noche del lunes al martes, incluida una variante del dron Shahed propulsada por reactor, informó la Fuerza Aérea ucraniana.

Las unidades de defensa antiaérea detuvieron 149 drones y un misil, pero otros lograron pasar, indicó. Dos misiles balísticos no alcanzaron sus objetivos, añadió la fuerza aérea sin dar más detalles.

Rusia ha golpeado repetidamente la infraestructura energética de Ucrania durante la guerra, que comenzó el 24 de febrero de 2022. Atacó instalaciones de producción de gas natural en las regiones ucranianas de Poltava, en el centro, y Járkiv, en el noreste, informó la empresa estatal de energía Naftogaz Group.

Las instalaciones de Naftogaz han sido atacadas 107 veces en lo que va de año, señaló la compañía.

Zelenskyy afirmó que el ataque en Poltava fue “especialmente vil”, porque Rusia lanzó un segundo misil contra el mismo objetivo cuando los rescatistas de emergencia estaban trabajando en el lugar.

La primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, señaló que los principales objetivos de Rusia fueron instalaciones energéticas, infraestructura de petróleo y gas, ferrocarriles y sitios industriales, aunque los ataques también dañaron viviendas, negocios y la red de transporte.

Svyrydenko sostuvo que las propuestas de alto el fuego de Rusia “siguen siendo sólo declaraciones”.

Ucrania también mantuvo el ritmo de sus ataques de largo alcance contra zonas de retaguardia rusas, aparentemente con la mira puesta en más instalaciones petroleras.

El Ministerio ruso de Defensa indicó que sus fuerzas destruyeron 289 drones ucranianos durante la noche en 18 regiones rusas. También se interceptaron drones sobre la península de Crimea ocupada, que Rusia se anexionó de Ucrania en 2014, y sobre el mar de Azov, añadió.

Un ataque con drones ucranianos hirió a tres personas en la ciudad de Cheboksary, ubicada al este de Moscú y a más de 900 kilómetros (560 millas) de la frontera ucraniana, informó el Ministerio regional de Salud.

Drones ucranianos también atacaron la refinería de petróleo de Kirishi, en la región de Leningrado, cerca de San Petersburgo, lo que provocó un incendio en la zona industrial de la ciudad, informó el gobernador local Alexander Drozdenko.

Drozdenko escribió en redes sociales que 29 drones ucranianos fueron derribados durante el ataque. No se reportaron víctimas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.